جون إدوارد يصدم "عاشق الزمالك"

جون إدوارد مع يانيك فيريراالمصدر: المركز الإعلامي لنادي الزمالك
إرم نيوز
إرم نيوز
20 أغسطس 2025، 5:16 م

تسبب "جون إدوارد"، المدير الرياضي لنادي الزمالك المصري، في صدمة كبيرة، لأحد عشاق النادي الأبيض، والذي كان يرغب في ارتداء قميص الفريق بشدة.

ويستعد الزمالك لمواجهة موردن سبورت، غداً الخمس، في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويسعى الفارس الأبيض، لتعويض فقدانه لنقطتين في سباق الصدارة، بعد التعادل سلبيًا أمام "المقاولون العرب"، في الجولة الماضية.

صدمة لعاشق الزمالك

أكد مصدر داخل نادي الزمالك ان جون إدوارد المدير الرياضي تراجع عن التعاقد مع حامد حمدان لاعب بتروجت.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن جون يرى أن حامد بعيد عن المشاركة مع بتروجت، ولم يشارك في التدريبات طوال الفترة الماضية.

وتابع أن جون يرى أنه في حالة استمرار هذا الأمر، اللاعب سيكون بعيداً عن المشاركة تماماً ما سيؤثر على مستواه فنيًا.

وأتم أن جون تواصل مع حامد وأبلغه بذلك، لحل الأمور مع بتروجت، وتوضيح موقفه من المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على مستواه الفني.

 

