أ ف ب: إصدار مذكرة توقيف في فرنسا بحق بشار الأسد

مولودية الجزائر يرفض عرضًا من الهلال السعودي لضم نجم الفريق

فريق الهلال السعوديالمصدر: حساب رابطة دوري روشن على إكس
سلمان العنزي
سلمان العنزي
02 سبتمبر 2025، 12:34 م

رفض مسؤولو نادي مولودية الجزائر، عرضاً ضخماً من نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع أحد نجوم الفريق، بالميركاتو الصيفي الحالي.

ويخوض الهلال مباراته القادمة ضد القادسية، في الجولة الثانية من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب فترة التوقف الدولي المُقبلة، يوم السبت الموافق 13 سبتمبر.

ووفقاً لتقرير موقع " Foot Africa"، فإن إدارة مولودية الجزائر، رفضت عرضاً من نادي الهلال، بقيادة سيموني إنزاغي لضم النجم الجزائري الطيب مزياني، جناح أيمن الفريق.

وأشار الموقع إلى أن النادي الجزائري رفض رفضًا قاطعًا عرضًا ضخمًا بقيمة 3 ملايين يورو من نادي الهلال، عملاق الدوري السعودي، لضم مهاجمه النجم الطيب مزياني.

كما رفضت إدارة النادي الجزائري العرض بعد دراسته بشكل مفصل من جميع الجوانب، حيث رأت الإدارة أن الاحتفاظ باللاعب الجزائري الدولي البالغ من العمر 29 عامًا كان أمرًا بالغ الأهمية للمشروع الرياضي للفريق بالوقت الحالي. 

 

ولا يعتبر مزياني لاعبا في الفريق الجزائري فحسب، بل هو أحد أهم اللاعبين في تشكيلة الفريق، لذا ترغب مولودية الجزائر في الحفاظ على استقرار الفريق وتقديم موسم مميز يفوق توقعات الجماهير.

مزياني لعب للعديد من الأندية المختلفة التي اكسبته مزيدا من الخبرة، فقد مثل كلًا من أكاديمية جي إم جي بالجزائر، وبارادو، ولوهافر في فرنسا، وستومبراس في ليتوانيا، والنادي الأفريقي، والنجم الساحلي، والترجي التونسي في تونس، بالإضافة إلى تجربة سابقة له في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي أبها.

