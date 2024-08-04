أبدى باريس سان جيرمان الفرنسي اهتماما بالتعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكره الصحفي، جوزيه ألفاريز، فإن النادي الفرنسي يريد تعزيز مركز قلب الدفاع الأيسر بضم لابورت بطلب صريح من المدرب لويس إنريكي.

وأشار الصحفي، الذي يعمل في برنامج "التشيرنغيتو" الشهير، إلى أن النادي الفرنسي يريد قلب الدفاع ويفكر في تقديم عرض نهائي للتعاقد مع لابورت.

وتلقى اللاعب الإسباني اهتمامًا كبيراً من عدة فرق أوروبية أخرى أبرزها ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وأتلتيك بلباو، لكن دون الحصول على عروض رسمية.

وزعمت تقارير صحفية سابقة أن لابورت سيكون على استعداد للتخلي عن السنتين المتبقيتين من عقده مع النصر من أجل الرحيل عن الفريق في الميركاتو الحالي.

وارتبط اسم لابورت بالانضمام إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز الخط الخلفي للفريق الملكي، الذي يعاني من نقص شديد بعد رحيل الإسباني ناتشو إلى القادسية السعودي، ومواطنه رافائيل مارين إلى نابولي الإيطالي، ومعاناة النمساوي ديفيد ألابا من إصابة طويلة.

أخبار ذات علاقة عائق وحيد أمام لابورت نجم النصر السعودي للرحيل إلى ريال مدريد

أشارت صحيفة "آس" في تقرير سابق، إلى أن وكيل لابورت يعمل على إنهاء عقد اللاعب مع النصر، بهدف نقله إلى ريال مدريد.

وكان النصر ضم لابورت الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي، بعقد يمتد لـ3 سنوات.

وخاض المدافع الإسباني، المتوج مؤخرا مع منتخب بلاده بكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، 39 مباراة مع النصر في البطولات كلها، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.