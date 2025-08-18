الهلال بالبطولات والنصر باللاعبين.. مفاجآت وراء شعبية الأندية السعودية

أظهرت دراسة حديثة لشركة "DRC" الاستشارية أن نادي الهلال يحافظ على موقعه كأكثر الأندية السعودية جذبًا للجماهير بفضل تاريخه الحافل بالبطولات، بينما يستند النصر بشكل أكبر إلى بريق نجومه الدوليين، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما يعكس اختلافًا واضحًا في دوافع الانتماء بين الناديين.

الدراسة، التي جُمعت بياناتها بين 1 يونيو و2 يوليو 2025، استهدفت أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، لتقديم قراءة معمقة في سلوك المشجعين السعوديين وتوجهاتهم، بالاعتماد على استطلاعات دقيقة وتحليل ميداني شامل.

ووفقًا للدراسة يتصدر الهلال الأندية السعودية برصيد 70 بطولة، فيما برز النصر في سوق الانتقالات عبر استقطاب أسماء عالمية.

وأظهرت النتائج أن "البطولات والتاريخ" شكلت السبب الرئيس وراء انتماء 42% من جماهير الهلال، بينما كان "النجوم واللاعبون" العامل الأبرز لجماهير النصر بنسبة 24%.

العائلة تؤثر في اختيار النادي

أكد 38% من المشاركين أن العائلة تمثل العامل الأبرز في اختيار النادي الذي يشجعونه. وتفوق الاتحاد بنسبة 42% ويليه الأهلي بنسبة 40%.

كما رأى 96% أن استقطاب النجوم العالميين زاد من فخرهم بالدوري.

الاتحاد يتصدر الحضور الجماهيري

وتصدر الاتحاد متوسط الحضور الجماهيري على أرضه بـ 34.5 ألف مشجع، حتى مارس الماضي، يليه الأهلي 22.9 ألف، ثم الهلال 17.9 ألف، وأخيرًا النصر 17 ألفا.

وبحسب النتائج، فإن 39% من الجماهير حضروا فعليًا مباراة واحدة على الأقل هذا الموسم، فيما بلغت نسبة حضور الذكور 48% مقابل 13% فقط للإناث.

وجاء جمهور الاتحاد في الصدارة بنسبة 52%، يليه الأهلي بـ 41%، الهلال 35%، ثم النصر بنسبة بـ 27%.