ترتيب الدوري الإنجليزي.. آرسنال يُمطر شباك بيرنلي بخماسية

واصل آرسنال مطاردة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 5-صفر خارج أرضه على بيرنلي، اليوم السبت.

وسجل أوديغارد هدفا وصنع آخر، فيما سجل ساكا هدفين، ليرفع آرسنال رصيده إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي فاز في وقت سابق اليوم 4-1 على برنتفورد.

وتقدم أوديغارد لآرسنال بعد أربع دقائق فقط من انطلاق المباراة، بعد أن استلم الكرة على حدود المنطقة وأطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وحصل لياندرو تروسار على ركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ولم يتردد الحكم في احتسابها.