صحف رياضية: بيلينغهام فريد من نوعه.. قلب ميسي برشلوني.. وميلان أنا هنا

ركزت الصحيفة على حوارها مع رافائيل نادال نجم التنس الإسباني، وكتبت: "رافائيل نادال: أود أن ألعب مرة أخرى مع إسبانيا".

الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "أتلتيكو مدريد يعاني".

وكتبت أيضا عن القرعة: "خروج جيرونا، وبرشلونة وريال مدريد يدخلان المسابقة اليوم".

كما اهتمت بإدين هازارد وريال مدريد، وكتبت: "مشاركة وحماس هازارد يثيران أنشيلوتي".