ميسي.
ميسي.
رياضة

صحف رياضية: بيلينغهام فريد من نوعه.. قلب ميسي برشلوني.. وميلان أنا هنا

الصحف تركز على مستقبل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وكأس ملك إسبانيا، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: بيلينغهام فريد من نوعه

ركزت الصحيفة على حوارها مع نجم التنس الإسباني رافائيل نادال وكتبت: "رافائيل نادال: لا أتخيل انسحابي من عالم التنس".

الصحيفة اهتمت بالنجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدف ريال مدريد، وكتبت: "بيلينغهام فريد من نوعه".

كما اهتمت ببرشلونة وكتبت: "خوان لابورتا يضع الفرامل"، واهتمت أيضا بنتائج مباريات كأس ملك إسبانيا".

غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ماركا اليوم الجمعة.

سبورت: قلب ميسي برشلوني

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة، وكتبت: "التعاقد هو أنسو فاتي".

كما اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، وكتبت: "خوان لابورتا: قلب ليونيل ميسي برشلوني".

الصحيفة اهتمت بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: "كريستيانو رونالدو يرحل للنصر السعودي".

غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.

موندو ديبورتيفو: تشافي أفضل مدرب في العالم

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: "فقط باريس سان جيرمان".

كما اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، وكتبت: "تشافي أفضل مدرب في العالم".

الصحيفة اهتمت بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكتبت: "مانشستر سيتي يقصي حامل اللقب ليفربول".

كما اهتمت بنتائج مباريات كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "إقصاء جيرونا وناستيك يسقط مالاغا".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم الجمعة.

أس: أتلتيكو مدريد يعاني

ركزت الصحيفة على حوارها مع رافائيل نادال نجم التنس الإسباني، وكتبت: "رافائيل نادال: أود أن ألعب مرة أخرى مع إسبانيا".

الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "أتلتيكو مدريد يعاني".

وكتبت أيضا عن القرعة: "خروج جيرونا، وبرشلونة وريال مدريد يدخلان المسابقة اليوم".

كما اهتمت بإدين هازارد وريال مدريد، وكتبت: "مشاركة وحماس هازارد يثيران أنشيلوتي".

غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة أس اليوم الجمعة.

ليكيب: ليون وُلد في أمريكا

ركزت الصحيفة على بيع أولمبيك ليون لمجموعة أمريكية، وكتبت: "أولمبيك ليون: مرة أخرى ولد في الولايات المتحدة الأمريكية".

كما اهتمت بالملاكمة، وكتبت: "قلق يوكو". 

غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة ليكيب اليوم الجمعة.

لاغازيتا ديلو سبورت: دي ماريا نعم، فلاهوفيتش لا أعرف

ركزت الصحيفة على ميلان ومهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو، وكتبت: "جيرو: ميلان أنا هنا".

كما اهتمت بيوفنتوس ولاعبيه، وكتبت: "دي ماريا نعم، فلاهوفيتش لا أعرف".

الصحيفة اهتمت بالبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، وكتبت: "لوكاكو: يتم ذلك في قسمين".

غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم الجمعة.
غلاف صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت اليوم الجمعة.
ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني

Related Stories

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com