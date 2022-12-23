صحف رياضية: بيلينغهام فريد من نوعه.. قلب ميسي برشلوني.. وميلان أنا هنا

ركزت الصحيفة على حوارها مع نجم التنس الإسباني رافائيل نادال وكتبت: "رافائيل نادال: لا أتخيل انسحابي من عالم التنس".الصحيفة اهتمت بالنجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدف ريال مدريد، وكتبت: "بيلينغهام فريد من نوعه".كما اهتمت ببرشلونة وكتبت: "خوان لابورتا يضع الفرامل"، واهتمت أيضا بنتائج مباريات كأس ملك إسبانيا"..ركزت الصحيفة على سوق انتقالات برشلونة، وكتبت: "التعاقد هو أنسو فاتي".كما اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، وكتبت: "خوان لابورتا: قلب ليونيل ميسي برشلوني".الصحيفة اهتمت بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: "كريستيانو رونالدو يرحل للنصر السعودي"..ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: "فقط باريس سان جيرمان".كما اهتمت بتصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة، وكتبت: "تشافي أفضل مدرب في العالم".الصحيفة اهتمت بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكتبت: "مانشستر سيتي يقصي حامل اللقب ليفربول".كما اهتمت بنتائج مباريات كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "إقصاء جيرونا وناستيك يسقط مالاغا"..ركزت الصحيفة على حوارها مع رافائيل نادال نجم التنس الإسباني، وكتبت: "رافائيل نادال: أود أن ألعب مرة أخرى مع إسبانيا".الصحيفة اهتمت بتأهل أتلتيكو مدريد من كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "أتلتيكو مدريد يعاني".وكتبت أيضا عن القرعة: "خروج جيرونا، وبرشلونة وريال مدريد يدخلان المسابقة اليوم".كما اهتمت بإدين هازارد وريال مدريد، وكتبت: "مشاركة وحماس هازارد يثيران أنشيلوتي"..ركزت الصحيفة على بيع أولمبيك ليون لمجموعة أمريكية، وكتبت: "أولمبيك ليون: مرة أخرى ولد في الولايات المتحدة الأمريكية".كما اهتمت بالملاكمة، وكتبت: "قلق يوكو". .ركزت الصحيفة على ميلان ومهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو، وكتبت: "جيرو: ميلان أنا هنا".كما اهتمت بيوفنتوس ولاعبيه، وكتبت: "دي ماريا نعم، فلاهوفيتش لا أعرف".الصحيفة اهتمت بالبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، وكتبت: "لوكاكو: يتم ذلك في قسمين".