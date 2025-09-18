ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية راشفورد في مرمى نيوكاسل

أحرز ماركوس راشفورد ثنائية في ظرف 9 دقائق ليقود برشلونة إلى فوز ثمين على مضيفه نيوكاسل يونايتد (2 ـ 1) الخميس في مستهل مشاركة الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وانتظر راشفورد، الذي حل في برشلونة في الصيف الماضي قادما من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مباراته الخامسة مع الفريق في كل المسابقات ليهز الشباك في ملعب سانت جيمس بارك في مناسبتين.

وبعد نهاية الشوط الأول دون أهداف، باغت راشفورد دفاع نيوكاسل وحارسه بوبي بهدف أول من ضربة رأسية مخادعة سكنت الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل راشفورد ثاني أهدافه بعد 9 دقائق عندما راوغ مدافعين وأطلق قذيفة صاروخية من خارج مناطق الجزاء استقرت في وسط المرمى وأعلنت ثاني أهدافه بقميص برشلونة هذا الموسم.

ويحتل راشفورد بفضل ثنائيته في مرمى نيوكاسل يونايتد المركز الأول في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الأولى برصيد هدفين.

ويتساوي النجم الدولي الإنجليزي مع قائمة من الهدافين بنفس الرصيد وهم الفرنسيان كيليان مبابي (ريال مدريد) وماركوس تورام (إنتر ميلان) والإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

كما أحرز هدفين اثنين كل من الألماني بوركارت مهاجم آينتراخت فرانكفورت والإسباني ماركوس لورنتي لاعب أتلتيكو مدريد والسنغالي مبودجي لاعب سلافيا براغ وترينكاو (سبورتنغ لشبونة) والصربي دوسان فلاهوفيتش (يوفنتوس).

وتقام الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا يوم 30 سبتمبر و1 و2 أكتوبر 2025.