الأهلي السعودي يتوصل إلى اتفاق لضم سانت ماكسيمان
كشف "راديو مونت كارلو" أن النادي الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق من أجل ضم سانت ماكسيمان، لاعب نيوكاسل يونايتد، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وأوضحت الإذاعة الفرنسية الشهيرة أن "الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مبدئي مع نيوكاسل يونايتد بشأن صفقة آلان سانت ماكسيمان مقابل 25 مليون يورو، واللاعب سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ12 مليون يورو".
وكان النادي الأهلي السعودي قد أعلن قائمته في معسكر النمسا، التي خلت من اسم المهاجم السوري عمر السومة، حيث من المرجح أن يعود إلى الدوري القطري، وتحديدًا إلى ناديه السابق العربي، كما خلت من الحارس ياسر المسيليم والجناح سلمان المؤشر.
وضمت القائمة 6 محترفين أجانب، هم: الحارس السنغالي ميندي والمقدوني أليوسكي والجزائري رياض بودبوز والغامبي مودو بارو والبرازيليان فيرمينو وأمارال.
وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات الفترة الماضية لضم السنغالي ساديو ماني قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني.
ولكن صحيفة "عكاظ" أشارت إلى أن أجواء التفاوض شهدت توترًا كبيرًا، وذلك بسبب رفع اللاعب لمطالبه المادية بشكل جنوني ومفاجئ، بعد أن سبق أن وافق على الجانب المالي.
وحدد "الراقي" اللاعب الفرنسي سانت ماكسيمان كخيار بديل في حال لم يوافق اللاعب ساديو ماني على التنازل عن مطالبه المالية العالية.
الأهلي كان قد صعد حديثا لدوري روشن بعد موسم واحد فقط من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الحزم في الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل.