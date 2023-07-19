الأهلي السعودي يتوصل إلى اتفاق لضم سانت ماكسيمان

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات الفترة الماضية لضم السنغالي ساديو ماني قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

ولكن صحيفة "عكاظ" أشارت إلى أن أجواء التفاوض شهدت توترًا كبيرًا، وذلك بسبب رفع اللاعب لمطالبه المادية بشكل جنوني ومفاجئ، بعد أن سبق أن وافق على الجانب المالي.

وحدد "الراقي" اللاعب الفرنسي سانت ماكسيمان كخيار بديل في حال لم يوافق اللاعب ساديو ماني على التنازل عن مطالبه المالية العالية.

الأهلي كان قد صعد حديثا لدوري روشن بعد موسم واحد فقط من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحزم في الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل.