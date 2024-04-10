مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يوما كرويا مثيرا، مساء الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي أتلتيكو مدريد نظيره بروسيا دورتموند، فيما يستضيف باريس سان جيرمان نظيره برشلونة.

ويسير سان جيرمان بثبات نحو حسم لقب الدوري الفرنسي، إذ يتصدر بفارق 10 نقاط عن بريست الثاني اقرب منافسيه قبل 6 مراحل من نهاية الموسم، يحتفظ "البلوغرانا" بأمل ضئيل للاحتفاظ بلقبه، حيث يتخلف بفارق 8 نقاط عن ريال المتصدر قبل 8 مراحل على نهاية الموسم.

ويمر الفريقان بفترة جيدة، إذ لم يخسر برشلونة في مبارياته الـ11 الأخيرة (8 انتصارات و3 تعادلات)، بينما لم يخسر سان في جيرمان في مبارياته الـ27 الأخيرة في مختلف المسابقات، وتحديدا منذ سقوطه أمام ميلان الإيطالي 1-2 في دور المجموعات في 7 نوفمبر 2023.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأربعاء (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة لها: