موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

يستعد الأهلي المصري بقوة لمبارياته الفترة المقبلة، بعد الفوز الكبير الذي حققه لاعبوه على بلدية المحلية، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري المصري.

وتعرَّض بلدية المحلة للخسارة أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بمسابقة الدوري.

ويواجه الأهلي أولا نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، قبل التوجه إلى السعودية لملاقاة غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الـ8 من مارس.