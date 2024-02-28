موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة الزمالك
يستعد الأهلي المصري بقوة لمبارياته الفترة المقبلة، بعد الفوز الكبير الذي حققه لاعبوه على بلدية المحلية، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري المصري.
وتعرَّض بلدية المحلة للخسارة أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بمسابقة الدوري.
ويواجه الأهلي أولا نظيره يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، قبل التوجه إلى السعودية لملاقاة غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر، يوم الـ8 من مارس.
وضمن الأهلي ويانج أفريكانز التأهل رسميًّا إلى ربع نهائي البطولة، ويصطدمان لحسم قمة المجموعة الرابعة، التي يتصدر الأهلي ترتيبها برصيد 9 نقاط، بينما يأتي يانج أفريكانز وصيفًا بـ8 نقاط، علمًا بأن موقعة الذهاب في تنزانيا انتهت بالتعادل (1-1).
ويحتاج الأهلي إلى عدم الخسارة من أجل ضمان التأهل على رأس المجموعة، في إطار سعيه للاحتفاظ باللقب القاري الذي توج به العام الماضي.
إصابات الفريق
ويعاني 8 لاعبين في صفوف النادي الأهلي من الإصابة، وهم: أليو ديانج، وكريم نيدفيد، وياسر إبراهيم، ومحمد الشناوي، وخالد عبدالفتاح، ومحمد الضاوي (كريستو)، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد المنعم".
ويغيب الشناوي بسبب إجراء جراحة في الكتف، وخالد عبدالفتاح بسبب جزع في الركبة، وكريستو بسبب شد في العضلة الخلفية، بجانب أحمد نبيل كوكا لعدم الجاهزية الفنية.
فيما تعرَّض كريم نيدفيد لآلام في السمانة بينما تعرَّض ياسر إبراهيم لشد في العضلة الخلفية، بينما يسافر ديانج إلى النمسا لإجراء الفحوصات اللازمة.
ولم يحدد الأهلي حتى الآن موعد عودة مصابيه، قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي الكأس، فيما أكدت تقارير أن الأقرب للعودة والمشاركة مع الفريق الأحمر، هو المدافع محمد عبد المنعم.
وقال الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية: "محمد عبد المنعم جاهز لمباراة الزمالك، وتواصلنا مع المصارد الرسمية الموثوق فيها، وأوضحت أن اللاعب عنده آلام في أسفل البطن وعلى إثرها سيغيب على مواجهة يانج أفريكانز، وبنسبة تقترب من 100% سيتواجد في نهائي كأس مصر، والإصابة لن تمنعه من اللقاء المهم، وأيضا والد اللاعب اتصلنا به والذي أكد جاهزية اللاعب لمواجهة الفريق الأبيض".
ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.