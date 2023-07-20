كاسبر أسغرين يفوز بالمرحلة 18 لسباق فرنسا للدراجات
وفينغارد يحتفظ بصدارة الترتيب العام
فاز الدنماركي كاسبر أسغرين بالمرحلة 18 لسباق فرنسا للدراجات التي امتدت لمسافة 185 كيلومترا من موتييه إلى بور أون بريس، اليوم الخميس.
أسغرين حرم البلجيكي ياسبر فيليبسن من الفوز بخامس مراحله في سباق هذا العام
ومنح أسغرين فريقه سودال كويك-ستيب أول انتصار له في نسخة هذا العام من سباق فرنسا.
وشن أسغرين، الفائز بسباق فلاندرز 2021، هجومه الأخير في الوقت المناسب، بينما كانت المجموعة الرئيسية تطارد أربعة متسابقين ينافسون على الفوز بالمرحلة.
وتفوق أسغرين على الهولندي باسكال إينكورن والنرويجي يوناس أبراهامسن اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
كما حرم أسغرين البلجيكي ياسبر فيليبسن من الفوز بخامس مراحله في سباق هذا العام.
واحتفظ حامل اللقب الدنماركي يوناس فينغارد بالقميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام.