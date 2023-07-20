كاسبر أسغرين يفوز بالمرحلة 18 لسباق فرنسا للدراجات

ومنح أسغرين فريقه سودال كويك-ستيب أول انتصار له في نسخة هذا العام من سباق فرنسا.

وشن أسغرين، الفائز بسباق فلاندرز 2021، هجومه الأخير في الوقت المناسب، بينما كانت المجموعة الرئيسية تطارد أربعة متسابقين ينافسون على الفوز بالمرحلة.

وتفوق أسغرين على الهولندي باسكال إينكورن والنرويجي يوناس أبراهامسن اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب.