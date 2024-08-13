مفاجأة.. الاتحاد السعودي يدخل دائرة المنافسة على ضم نجم برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" (SPORT)الكتالونية عن مفاجأة جديدة بخصوص الوجهة المقبلة للنجم البرازيلي لبرشلونة فيتو روكي الذي أصبح غير مرغوب فيه بشدة داخل مجموعة المدرب هانسي فليك.

وقالت الصحيفة المقربة من نادي برشلونة إن الاتحاد السعودي هو آخر الأندية التي انضمت لدائرة المنافسة على الفوز بخدمات فيتور روكي قبل انطلاق الدوري السعودي لموسم 2024 ـ 2025.

ووفقا للمصدر ذاته، وبينما كان الهلال السعودي هو الفريق الأقرب لضم المهاجم البرازيلي، دخلت أندية إنجليزية من بينها إيفرتون وبورنموث على الخط للتفاوض بشأن صفقة انتقال جديدة للدوري الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من الوارد جدا أن يكون فيتور روكي هو اللاعب التالي الذي يغادر ملعب كامب نو، إذ تجتهد إدارة البارسا في تخفيف العبء المالي وتجنب مزيدا من التضخم لفاتورة الرواتب، وهو ما دفع فيتور روكي ووكيل أعماله أندريه كوري، الموجود في أوروبا للبحث عن حل لوضعية اللاعب.

وأضافت أن برشلونة عثر على نصف حل بخصوص روكي، وذلك بعقد إعارة لكن إدارة خوان لابورتا تمنح الأولوية القصوى لعملية البيع، واسترداد الأموال المستثمرة، وتأمل أن يتم حسم الأمور خلال هذا الأسبوع.

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وأضافت "سبورت" أنه "بينما يظل عرض الهلال السعودي هو الأفضل، يبدو أن مسؤولي الاتحاد السعودي دخلوا على الخط للتفاوض بشأن صفقة كبرى مع روكي، لكن اللاعب قد يحسم وجهته هذا الأسبوع باختيار العرض الأفضل رياضيا وماليا وفق الصحيفة.

وانتقل روكي (19 عاما) إلى برشلونة في يناير الماضي قادماً من بارانينسي البرازيلي لكنه لم يحظ بالكثير من الوقت مع تشافي هيرنانديز، كما أن المدرب الجديد للبارسا هانسي فليك لا ينوي الاعتماد عليه وخرج نهائيا من حساباته.

ولعب روكي مع برشلونة في الموسم الماضي، 13 مباراة بالدوري الإسباني، وكأس الملك، سجل خلالها هدفين.