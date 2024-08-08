تغطية أولمبياد باريس.. المصري نصار يخسر في التايكوندو

تشهد منافسات اليوم الرابع عشر من منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس العديد من الأحداث المرتقبة وعلى رأسها مواجهة منتخبي مصر والمغرب لتحديد المركز الثالث بمنافسات كرة القدم.

وترصد "إرم نيوز" فيما يلي أبرز أحداث اليوم الرابع عشر في منافسات أولمبياد باريس 2024:

المصري نصار يخسر في التايكوندو

تلقى لاعب التايكوندو المصري أحمد نصار الهزيمة أمام منافسه الفرنسي سليمان ألافيليب بنتيجة 0-2 في منافسات وزن أقل من 68 كغم.

وخسر نصار الجولة الأولى على يد منافسه الفرنسي بنتيجة 8-5 ثم تفوق ألافيليب في الجولة الثانية بنتيجة 3-2 ليحسم الفوز بالمباراة.

ويترقب اللاعب المصري وصول منافسه المصنف الرابع عالميًا إلى المباراة النهائية لخوض دور الترضية أملاً في المنافسة على الميدالية البرونزية.

ذهبية هولندية في السباحة

توجت السباحة الهولندية شارون روفندال بالميدالية الذهبية لسباق ماراثون السباحة للسيدات لمسافة 10كيلومترات بعد انتزاعها الصدارة قرب النهاية من الأسترالية مويشا جونسون التي حصلت على الفضية.

واحتلت الإيطالية جنيفرا تادويتشي المركز الثالث، وحصلت على البرونزية.