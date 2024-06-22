مقتل ابن رياضي إسرائيلي شهير في معارك بقطاع غزة

أكدت تقارير إخبارية إن جندين إسرائيليين أحدهما إبن رياضي شهير في البلاد قتلا أثناء معارك دارت في قطاع غزة، وفقا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة.

وأضافت التقارير نقلا عن مصادر رسمية إن القتيلين هما سعديا يعقوب وعمر سمادجا (25 عاما) والأخير هو ابن أورين سمادجا، أحد أشهر الرياضيين في إسرائيل خصوصا بعد إحرازه ميدالية برونزية في الجودو لإسرائيل في أولمبياد 1992 التي استضافتها برشلونة، وفضية بطولة العالم عام 1995 في اليابان.

وأعلن الجيش أن الجنديين وهما من قوات الاحتياط قتلا في هجوم نفذته حركة حماس وسط قطاع غزة، وأضاف أن 3 جنود آخرين من اللواء ذاته أصيبوا بجروح خطيرة في الحادث.

ويعد سمادجا أحد أبرز الرياضيين في إسرائيل، إذ أنه أول رياضي في إسرائيل يحصل على ميدالية أولمبية، والثاني بعد لاعبة الجودو يائيل أراد التي فازت بفضية في نسخة الأولمبياد ذاتها.