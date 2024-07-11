نتائج قرعة الأندية العربية في دوري أبطال أفريقيا

أجريت، اليوم الخميس، مراسم قرعة الأدوار التمهيدية ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2024 – 2025.

ويفتتح الأهلي المصري حامل لقب دوري الأبطال مشوار الدفاع عن اللقب القاري في دور الـ32 بمواجهة الفائز من لقاء جورماهيا الكيني والمريخ من جنوب السودان.

ويلتقي الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية الفائز من لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي وديكاداها الصومالي في دور الـ32 بالبطولة.

ويلعب الرجاء بطل الدوري المغربي في الدور التمهيدي ضد الحرس الوطني بطل النيجر، وفي حال تأهله لدور الـ32 يواجه الفائز من لقاء فيكتوريا يونايتد الكاميروني وسامارتكس الغاني.

ويخوض بيراميدز المصري منافسات الدور التمهيدي أمام جي كيه بطل زنزبار، ويلتقي حال تأهله ضد الفائز من مواجهة الجيش الرواندي وعزام التنزاني.

ويلعب مولودية العاصمة بطل الدوري الجزائري ضد واتانغا الليبيري في الدور التمهيدي، ويلتقي الفائز من هذه المواجهة ضد الصاعد من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي مع بي إس آي بطل تشاد.

ويلعب شباب بلوزداد الجزائري مع ليوبار الكونغولي، بينما يلتقي الفائز من هذه المواجهة ضد الصاعد من لقاء دوانيه البوركيني والقطن الكاميروني.. ويلتقي الهلال السوداني في الدور التمهيدي مع وصيف الدوري الليبي، ويلعب الفائز من هذا اللقاء ضد الفائز من لقاء سان بيدرو الإيفواري ورينغرز السيراليوني.

ويلتقي المريخ السوداني مع بطل الدوري الليبي، ويلعب حال تأهله مع الفائز من لقاء الجيش الملكي المغربي وريمو ستارز النيجيري.

ويلعب نواذيبو الموريتاني في الدور التمهيدي مع ميلو المالي، ويلتقي حال تأهله مع الفائز من مواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري وتونغيت السنغالي.