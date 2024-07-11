logo
رياضة

نتائج قرعة الأندية العربية في دوري أبطال أفريقيا

نتائج قرعة الأندية العربية في دوري أبطال أفريقيا
الأهلي حامل لقب آخر نسخة لدوري أبطال أفريقياالمصدر: الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 12:46 م

أجريت، اليوم الخميس، مراسم قرعة الأدوار التمهيدية ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2024 – 2025.

ويفتتح الأهلي المصري حامل لقب دوري الأبطال مشوار الدفاع عن اللقب القاري في دور الـ32 بمواجهة الفائز من لقاء جورماهيا الكيني والمريخ من جنوب السودان.

ويلتقي الترجي التونسي وصيف النسخة الماضية الفائز من لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي وديكاداها الصومالي في دور الـ32 بالبطولة.

ويلعب الرجاء بطل الدوري المغربي في الدور التمهيدي ضد الحرس الوطني بطل النيجر، وفي حال تأهله لدور الـ32 يواجه الفائز من لقاء فيكتوريا يونايتد الكاميروني وسامارتكس الغاني.
ويخوض بيراميدز المصري منافسات الدور التمهيدي أمام جي كيه بطل زنزبار، ويلتقي حال تأهله ضد الفائز من مواجهة الجيش الرواندي وعزام التنزاني.

ويلعب مولودية العاصمة بطل الدوري الجزائري ضد واتانغا الليبيري في الدور التمهيدي، ويلتقي الفائز من هذه المواجهة ضد الصاعد من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي مع بي إس آي بطل تشاد.

ويلعب شباب بلوزداد الجزائري مع ليوبار الكونغولي، بينما يلتقي الفائز من هذه المواجهة ضد الصاعد من لقاء دوانيه البوركيني والقطن الكاميروني.. ويلتقي الهلال السوداني في الدور التمهيدي مع وصيف الدوري الليبي، ويلعب الفائز من هذا اللقاء ضد الفائز من لقاء سان بيدرو الإيفواري ورينغرز السيراليوني.

ويلتقي المريخ السوداني مع بطل الدوري الليبي، ويلعب حال تأهله مع الفائز من لقاء الجيش الملكي المغربي وريمو ستارز النيجيري.

ويلعب نواذيبو الموريتاني في الدور التمهيدي مع ميلو المالي، ويلتقي حال تأهله مع الفائز من مواجهة ستاد أبيدجان الإيفواري وتونغيت السنغالي.

 

 

دوري أبطال أفريقياأخبار الأهلي المصريالترجي التونسي

أخبار ذات صلة

تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
تعليق مثير من حفيظ دراجي على هدف يامال (فيديو)
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
بعد 24 ساعة من تصريحه المثير.. يامال يصعق نجم فرنسا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
هدف لامين يامال الخيالي يمنحه رقمًا قياسا فريدًا
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي "يورو 2024"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC