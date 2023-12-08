راقصو السامبا في مرمى العقوبات.. القضاء البرازيلي يعزل رئيس اتحاد كرة القدم

وقد يؤدي تدخل القضاء في إدارة الاتحاد إلى عقوبات من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

وقال الفيفا في بيان "نما إلى علم الفيفا أن اتفاقا مبرما بين الاتحاد ومكتب النائب العام في ريو دي جانيرو ربما يكون الآن معرضا للإلغاء أو التعديل من جانب محاكم محلية".

وأضاف "نعي أن احتمالية إلغاء أو تعديل هذا الاتفاق قد تؤثر على نتيجة انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد التي أقيمت في 23 مارس 2022".

وتابع "نود تذكير الاتحاد البرازيلي أن أعضاء الفيفا ملزمون بإدارة شؤونهم بصورة مستقلة دون تدخل غير مبرر من أطراف ثالثة بينها أي من سلطات الدولة".

وأردف "أي خرق لمثل هذا الالتزام قد يؤدي إلى عقوبات محتملة كما جاء في النظام الأساسي للفيفا".