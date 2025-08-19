خدمة مباشرة ومذهلة.. قنوات ثمانية تزف بشرى سارة قبل انطلاق السوبر السعودي

أعلنت مجموعة قنوات "ثمانية" عن بشرى سارة لمحبي الكرة السعودية والعربية، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس السوبر السعودي، التي تشهد مواجهة نارية بين قطبي الكرة السعودية، النصر والاتحاد.

أخبار ذات علاقة طريقة إضافة قنوات "ثمانية" على ريسيفر بي إن سبورتس مجانا (فيديو)

ومن المقرر أن يبدأ البث التجريبي للقنوات مساء اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إقامة مباراة نصف نهائي البطولة على ملعب هونغ كونغ، في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، و16:00 بتوقيت أبوظبي.

أخبار ذات علاقة تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي (صورة)

تطبيق متكامل وخدمات مميزة

يأتي هذا الإعلان بعد إطلاق تطبيق "ثمانية" للتحميل منذ 13 أغسطس الماضي، والمتوفر على أنظمة iOS وAndroid، بالإضافة إلى أجهزة Apple TV وAndroid TV والشاشات الذكية.

ويتيح التطبيق والقنوات الفضائية مشاهدة مجانية عالية الجودة لجميع مباريات بطولة السوبر السعودي، ودوري روشن، وكأس الملك، ودوري يلو طوال الموسم الحالي.

أخبار ذات علاقة لن يتواجد في "ثمانية".. عيسى الحربين ينتقل إلى قناة جديدة

أسرع بث مباشر في التاريخ

كشفت "ثمانية" عن تحسين جذري في خدمة البث المباشر، حيث سيقل زمن التأخير في نقل المباريات إلى 10 ثوانٍ أو أقل، مقارنةً بالتأخير السابق الذي كان يتجاوز الدقيقة الكاملة؛ ما يضمن للمشاهدين متابعة الأحداث بلحظاتها الحقيقية.