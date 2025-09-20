ملخص وهدف فوز الاتحاد على النجمة في الدوري السعودي (فيديو)

حقق الاتحاد فوزاً صعباً في اللحظات الأخيرة على حساب مضيفه النجمة بهدف دون رد مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل الفرنسي نغولو كانتي هدف الفوز القاتل على حساب النجمة في الدقيقة 90+6 ليمنح فريقه فوزاً مثيراً وينقذ مدربه الفرنسي لوران بلان من شبح الإقالة.

أخبار ذات علاقة درس لجيسوس وبلان.. هل يقبل النصر والاتحاد أعظم هدايا الكلاسيكو السعودي؟

أخبار ذات علاقة لن يغادر بأبخس الأثمان.. أسطورة النصر السعودي يصدم الاتحاد والعمري (فيديو)

وخسر الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة ضد الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف كما افتتح موسمه بالخسارة أمام النصر بالنتيجة نفسها في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ورفع الاتحاد حامل اللقب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب بينما يبقى النجمة دون نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

أخبار ذات علاقة الاتحاد السعودي يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوحدة في كأس الملك

وتعادل الحزم مع ضيفه الفتح دون أهداف في الجولة ذاتها، وارتفع رصيد الحزم إلى نقطتين في المركز الرابع عشر بينما حصد الفتح نقطته الأولى محتلاً المركز السادس عشر.

وفيما يلي أبرز أحداث مباراة الاتحاد ضد النجمة:

الدقيقة 14: حارس النجمة ينقذ محاولة للاتحاد

الدقيقة 23: هدف ملغى للاتحاد بعد مراجعة تقنية الفيديو

الدقيقة 40: العارضة تحرم حسام عوار من التسجيل للاتحاد

الدقيقة 62: محاولة خطيرة للنجمة

غضب سعد الموسى لاعب الاتحاد

الدقيقة 90+5: هدف قاتل للاتحاد عن طريق كانتي

نهاية المباراة بفوز الاتحاد