تلقى نادي الهلال صدمة قبل لقاء النصر المقرر، غدًا السبت، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتستضيف مدينة أبها نهائي بطولة كأس السوبر السعودي مواجهة ديربي العاصمة الرياض بين الهلال والنصر.

وتأهل الهلال على حساب الأهلي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما، كما أن النصر صعد للمباراة النهائية بالفوز على حساب التعاون بنتيجة 2-0.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن صعوبة لحاق البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا نجم الهلال بصفوف الفريق في لقاء النصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الهلال فرضت سرية تامة فيما يخص تواجد اللاعب في معسكر فريقه بمدينة أبها، كما أن المدرب البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال أكد في تصريحات للصحفيين أن مالكوم سيكون خيارًا متاحًا لمباراة النهائي.

ولكن مصادر موثوقة أكدت للصحيفة أن الشكوك تحاصر مشاركة مالكوم بعد غيابه لفترة طويلة عن المستطيل الأخضر بجانب عدم جاهزيته التامة لخوض المباراة المرتقبة ضد النصر.

وانضم مالكوم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من زينيت سان بطرسبرغ الروسي في صفقة هجومية مميزة للفريق السعودي.

وخاض مالكوم في موسمه الأول مع الهلال 49 مباراة، وسجل 23 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

وتعرض اللاعب البرازيلي لإصابة عضلية أبعدته عن مباريات فريقه التحضيرية استعدادًا للموسم المقبل.