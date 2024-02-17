هل تؤثر مغادرة مبابي على مستقبل شقيقه إيثان في باريس؟
بدأت العديد من التقارير الربط بين الرحيل المؤكد لكيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، وشقيقه إيثان، نجم الفريق الفرنسي.
وأكدت تقارير صحفية عديدة أن مبابي أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان أنه لا يعتزم تمديد إقامته في النادي الفرنسي، هذا الأمر يعني رحيل صاحب الـ25 عامًا عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي، بمجرد انتهاء عقده.
ويتواجد الشقيق الأصغر لمبابي، إيثان، في نادي باريس سان جيرمان حيث تدرج في الفئات العمرية قبل مشاركته مع الفريق الأول في بضع مباريات.
ولكن الصحفي الرياضي الفرنسي، عبدالله بولما، كشف عن مستقبل الشقيق الأصغر لمبابي، قائلاً عبر حسابه على منصة "إكس": "مستقبل إيثان مبابي لا يرتبط بمستقبل شقيقه، بل بدأ باريس سان جيرمان بالفعل مناقشات لتوقيع أول عقد احترافي للاعب الشاب، وهناك تفاؤل من الطرفين".
كما قالت صحيفة "لو باريزيان"، في تقرير لها، إنه بعد نهاية خطاب مبابي الذي ذكر فيه لزملائه أنه اتخذ قرارًا نهائيًا بالرحيل، سأل المدرب لويس إنريكي إيثان ضاحكًا، عمّا إذا كان سيحزم حقائبه أيضًا هذا الصيف، فأجاب مبتسمًا: "لا، أنا ابن باريس، وسأبقى في باريس سان جيرمان".
المدرب الإسباني كان منح إيثان مشاركته الأولى بالدوري الفرنسي، في 20 ديسمبر أمام ميتز، علمًا بأنه أبرم، العام 2021، عقدًا يربطه بباريس سان جيرمان حتى الصيف المقبل.
وكان مبابي قد انضم لسان جيرمان، العام 2017، وعمره 18 عامًا، قادمًا من موناكو.
وكان مبابي قد توج بالدوري الفرنسي في آخر موسم له مع موناكو، ثم فاز مع سان جيرمان باللقب في 5 من المواسم الستة التالية.