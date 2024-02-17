هل تؤثر مغادرة مبابي على مستقبل شقيقه إيثان في باريس؟

بدأت العديد من التقارير الربط بين الرحيل المؤكد لكيليان مبابي عن باريس سان جيرمان، وشقيقه إيثان، نجم الفريق الفرنسي.

وأكدت تقارير صحفية عديدة أن مبابي أبلغ مسؤولي باريس سان جيرمان أنه لا يعتزم تمديد إقامته في النادي الفرنسي، هذا الأمر يعني رحيل صاحب الـ25 عامًا عن صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي، بمجرد انتهاء عقده.

ويتواجد الشقيق الأصغر لمبابي، إيثان، في نادي باريس سان جيرمان حيث تدرج في الفئات العمرية قبل مشاركته مع الفريق الأول في بضع مباريات.

ولكن الصحفي الرياضي الفرنسي، عبدالله بولما، كشف عن مستقبل الشقيق الأصغر لمبابي، قائلاً عبر حسابه على منصة "إكس": "مستقبل إيثان مبابي لا يرتبط بمستقبل شقيقه، بل بدأ باريس سان جيرمان بالفعل مناقشات لتوقيع أول عقد احترافي للاعب الشاب، وهناك تفاؤل من الطرفين".