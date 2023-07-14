النصر يستهدف التعاقد مع موسى ديابي من باير ليفركوزن

وأكدت "RMC Sport" أن النصر مستعد لدفع 50 مليون يورو للتعاقد مع موسى ديابي البالغ من العمر 24 عاما ويرتبط بعقد مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2025.

في حين قدم أستون فيلا عرضا بقيمة 40 مليون يورو إلى جانب 7 ملايين يورو مكافآت.

وسجل موسى ديابي 14 هدفا وصنع 11 في 48 مباراة مع باير ليفركوزن، الموسم المنقضي؛ ما جذب اهتمام عدة أندية بينها النصر.

وتدرج ديابي في باريس سان جيرمان قبل أن ينضم معارا إلى كروتوني ثم انتقل بشكل نهائي لباير ليفركوزن في 2019 مقابل 15 مليون يورو.

وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن ديابي سجل 49 هدفا وصنع 48 في 172 مباراة مع باير ليفركوزن، وسجل 4 أهداف وصنع 7 في 34 مباراة مع باريس سان جيرمان، وشارك في 9 مباريات مع منتخب فرنسا الأول.

وحتى الآن تعاقد النصر مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، والمدرب البرتغالي لويس كاسترو.