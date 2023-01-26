الشرطة تزيل "دمية فينيسيوس جونيور" قبل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (صور)

أزالت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، دمية عليها قميص المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد قبل ساعات من مواجهة الفريق أمام أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخلال الساعات القليلة الماضية، ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر دمية ترتدي قميص فينيسيوس تتدلى من جسر عند رقبتها بحبل.