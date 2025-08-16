مقابلة بالصدفة إلى الزواج.. أهم 6 تواريخ في علاقة رونالدو وجورجينا (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

أعلنت جورجينا رودريغيز موافقتها على الزواج، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد النصر السعودي في 11 أغسطس الماضي بعد 8 سنوات من العلاقة بينهما والتي أثمرت بنتين.

ومنذ بداية تعارفهما في مدريد سنة 2016 حين كان النجم البرتغالي يلعب في ريال مدريد وكانت جورجينا رودريغيز بائعة في متجر لعلامة تجارية مشهورة هناك 6 تواريخ تعتبر الأهم في علاقتها وهي:

أخبار ذات علاقة إعلامي سعودي يهدي كريستيانو رونالدو "ناقة" بمناسبة زواجه من جورجينا (فيديو)

2016 اللقاء بالصدفة في مدريد

كانت جورجينا رودريغيز تشتغل بائعة في محل العلامة التجارية الشهير وكان كريستيانو رونالدو زبونا دائما وحين التقيا اندمجا على الفوز وتغيرت حياة البائعة حيث اصطحبها نجم ريال مدريد في سيارته بوغاتي وعاشت قصة خيالية في بداية العلاقة.

9 يناير 2017: أول ظهور لهما معا على السجادة الحمراء

توطدت علاقة الثنائي بظهورهما العلني الأول معا في أوائل عام 2017 حين حضرت جورجينا رودريغيز بجانب كريستيانو رونالدو وابنه كريستيانو جونيور في حفل توزيع الجائزة الأفضل في العالم جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في زيورخ، سويسرا.

8 يونيو 2017: رُزقا بتوأمهما عن طريق أم بديلة

بعد أقل من ستة أشهر من ظهورهما معا على السجادة الحمراء لأول مرة، أصبح الزوجان والدين لتوأم حيث رُزق كريستيانو رونالدو ورودريغيز بتوأمهما، ماتيو وإيفا، عبر أم بديلة في يونيو 2017.

ويبلغ التوأمان الآن ثماني سنوات، وتنشر رودريغيز صورا لهما من حين لآخر في نزهات عائلية على إنستغرام.

12 نوفمبر 2017 : أنجبت رودريغيز طفلهما الثالث.

بعد أسابيع قليلة من ولادة التوأم، أعلن الزوجان عن انتظارهما طفلهما الثالث. وُلدت ابنتهما، آلانا ماريا، في نوفمبر 2017، بعد أقل من ستة أشهر من ولادة شقيقيها.

لذا، فرغم أنهم يبدون ثلاثة توائم، إلا أن آلانا أصغر سنا بقليل من ماتيو وإيفا. كل هذا يُثبت أن رونالدو ورودريغيز لم يترددا في تكوين أسرة معا؛ إذ رُزقا بثلاثة أطفال في أقل من عامين من المواعدة.

7 مايو 2022: أعلن الزوجان على مواقع التواصل الاجتماعي عن استقبالهما لطفلهما الرابع.

توسعت عائلة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز بولادة ابنتهما بيلا في أبريل 2022، بعد أن كانا ينتظران توأما في البداية.

أعلن رونالدو بحزن وفاة ابنهما في أبريل 2022؛ إذ كتب لاعب كرة القدم: "ببالغ الحزن، نعلن وفاة ابننا الصغير. إنه ألمٌ لا يُطاق لأي والد. ولادة ابنتنا الصغيرة هي وحدها ما يمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة بأمل وسعادة."

أخبار ذات علاقة صورة العام.. ناد كبير يفاجئ جماهيره بكريستيانو رونالدو وجورجينا (شاهد)

11 أغسطس 2025: أعلن الزوجان خطوبتهما عبر إنستغرام.

بعد ثماني سنوات من العلاقة وأربعة أطفال، أعلن الثنائي اقتراب زواجهما في منشورٍ لا يُنسى على إنستغرام.

نشرت جورجينا رودريغيز صورةً ليد كريستيانو رونالدو وهي تستقر على يدها، وخاتم خطوبةٍ ضخمٍ للغاية في إصبعها.

التفاصيل الدقيقة للخاتم غير معروفة، لكن الخبراء يُقدّرون تكلفته بخمسة ملايين دولار. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يُمكننا تخيّل مدى فخامة حفل زفافهما.