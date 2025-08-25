رسميا.. الكشف عن موقف هيثم حسن نجم ريال أوفييدو من تمثيل منتخب تونس

كشف مصدر خاص في الاتحاد التونسي لكرة القدم عن حقيقة التقارير المتداولة حول إعلان وشيك عن انضمام المهاجم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني رسميا لنسور قرطاج في المباريات الدولية المقبلة.

وخطف هيثم حسن الأضواء في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام ريال مدريد أمس الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني، والتي خسرها أوفييدو بثلاثية نظيفة.

ودخل حسن (23 عاما) في بداية الشوط الثاني مكان زميله ليونغو وقدم أداء فوق المتوسط إجمالا، إذ كان أكثر لاعب من أوفييدو لمس الكرة داخل مناطق جزاء الخصم (5 مرات) وسدد كرتين نحو شباك الحارس تيبو كورتوا.

وانتقل هيثم حسن إلى ريال أوفييدو في موسم 2024 ـ 2025 قادما من فريق سبورتنغ خيخون بعقد يمتد حتى 2027، كما حمل قميص فريق فياريال في إسبانيا وشاتورو في فرنسا.

وارتبط اسم النجم الذي يحمل القميص رقم 10 في أوفييدو باللعب مع المنتخب التونسي باعتبار أنه يحمل أصولا تونسية من جهة والدته، كما راجت معلومات عن إمكانية تعزيز صفوف المنتخب المصري ذلك أنه له أصولا مصرية أيضا.

وقال مصدر من اتحاد الكرة التونسي لـ"إرم نيوز" إنه من المستبعد في الوقت الحالي أن ينضم هيثم حسن إلى منتخب نسور قرطاج ويعلن رسميا عن اختياره الدفاع عن ألوان تونس وحسم جنسيته الرياضية.

وأضاف المصدر ذاته: "تم التواصل مع هيثم حسن من قبل الاتحاد واللجنة الفنية التي تضم المدير الرياضي، ولكن لم يكن هناك تجاوب من اللاعب، رفض اللعب في الوقت الراهن مع المنتخب ولكنه لم يحسم الأمر بشكل نهائي، الملف متوقف حاليا طالما أعلن اللاعب عن موقفه ولو مؤقتا".

وولد هيثم حسن عام 2002 في فرنسا وبدأ هناك مشواره الكروي كما لعب مع منتخب فرنسا للناشئين (دون 17 عاما) وبإمكانه حسم جنسيته الدولية قبل بلوغه 23 عاما.

ويسعى الاتحاد التونسي من خلال المدير الرياضي زياد الجزيري إلى استقطاب العديد من المواهب المهاجرة في أوروبا والحاملة للجنسية التونسية لضمها إلى المنتخب الأول.

ونجحت تونس في ضم العديد من اللاعبين الحاملين للجنسية المزدوجة وتغيير جنسيتهم الرياضية من دول أوروبا إلى تونس على غرار الياس السخيري وحنبعل المجبري وآخرهم معتز النفاتي، الحامل للجنسية التونسية والسويدية ولاعب نادي نوركوبينغ السويدي.

ويعمل اتحاد الكرة على إتمام انضمام اسماعيل الغربي لاعب نادي سبورتنغ براغا البرتغالي رغم الصعوبات التي تحوم بالملف ورفض الاتحاد الإسباني منح اللاعب جوازه الرياضي لتغيير جنسيته لدى الفيفا.