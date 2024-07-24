أعلن نادي برشلونة الإسباني أولى صفقاته الصيفية لموسم 2024/2025، التي تمت بشكل رسمي مساء اليوم الأربعاء.

وكشف برشلونة عن بقاء باو فيكتور مع الفريق، بعد الاتفاق مع ناديه الأصلي جيرونا الإسباني، حيث وقع اللاعب على عقد يمتد حتى عام 2029.

وأصدر نادي برشلونة بيانًا قال فيه إن التوقيع مع باو فيكتور جاء بعد أن اتفق الفريقان على جميع الأمور التعاقدية بينهما.

يذكر أن باو فيكتور انتقل إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي، قادمًا من نادي جيرونا، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

واتفق برشلونة مع جيرونا على ضم اللاعب بشكل نهائي حتى 2029.

وشارك باو فيكتور مع فريق برشلونة للشباب في 36 مباراة الموسم الماضي، نجح في تسجيل 7 أهداف، وتمكن من المساهمة في 6 تمريرات حاسمة.