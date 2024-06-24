صراع ساخن بين الهلال والنصر على صفقة محلية

دخل كل من ناديي الهلال والنصر في صراع ساخن للتعاقد مع متعب الحربي، نجم الشباب، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويبحث ناديا الهلال والنصر عن التعاقد مع بعض الصفقات المحلية خلال الفترة الصيفية للاستفادة منها في الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن نادي الشباب تلقى عرضًا من الهلال لطلب خدمات الحربي، مقابل التنازل عن عبد الله رديف، ومصعب الجوير، وحمد اليامي.

وأضاف التقرير، أن إدارة الشباب رفضت مناقشة العرض الهلالي، فيما تلقت إدارة النادي عرضًا آخر أرسله الإيطالي جويدو فينغا، الرئيس التنفيذي في النصر، قبل تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم المهيدب، يطلب خدمات اللاعب مقابل 50 مليون ريال، إذ من المقرر أن ترفضه أيضًا إدارة الشباب.