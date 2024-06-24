صراع ساخن بين الهلال والنصر على صفقة محلية
دخل كل من ناديي الهلال والنصر في صراع ساخن للتعاقد مع متعب الحربي، نجم الشباب، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ويبحث ناديا الهلال والنصر عن التعاقد مع بعض الصفقات المحلية خلال الفترة الصيفية للاستفادة منها في الموسم الجديد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن نادي الشباب تلقى عرضًا من الهلال لطلب خدمات الحربي، مقابل التنازل عن عبد الله رديف، ومصعب الجوير، وحمد اليامي.
وأضاف التقرير، أن إدارة الشباب رفضت مناقشة العرض الهلالي، فيما تلقت إدارة النادي عرضًا آخر أرسله الإيطالي جويدو فينغا، الرئيس التنفيذي في النصر، قبل تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم المهيدب، يطلب خدمات اللاعب مقابل 50 مليون ريال، إذ من المقرر أن ترفضه أيضًا إدارة الشباب.
واشترط الشباب الحصول على عرض مالي يتجاوز ضعف ما جرى تقديمه من الأندية المهتمة بضم اللاعب، إذ تنتظر الإدارة الاستماع إلى العروض الجديدة من أجل حسم القرار المناسب.
يذكر أن متعب الحربي، البالغ 24 عامًا، تدرج في صفوف الشباب بدءًا من الناشئين، مرورًا بالشباب إلى الفريق الأول في موسم 2020، ومثّل المنتخبات السعودية الأربعة كلها، وظهر في المباراتين الدوليتين الأخيرتين أمام باكستان والأردن كاسبًا ثقة الإيطالي روبرتو مانشيتي، مدرب الأخضر.
وشارك الحربي مع الشباب في 20 مباراة في الموسم المنصرم، وسجل هدفًا واحدًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.