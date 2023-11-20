ماركا: غرفة ملابس المنتخب الإسباني تحولت إلى جنازة بعد إصابة غافي
كشفت صحيفة "ماركا" عن ردود الفعل داخل المنتخب الإسباني بعد الإصابة القوية التي تعرض لها غافي، لاعب المنتخب ونجم برشلونة، خلال مواجهة جورجيا في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا 2024.
وتعرض غافي للإصابة خلال المشاركة في انتصار إسبانيا بنتيجة (3-1) في مواجهة جورجيا، مساء الأحد.
وأصدر الاتحاد الإسباني، بيانًا رسميًّا على موقعه الإلكتروني، قال فيه، إن "غافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة".
غضب برشلونة
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أنه داخل معسكر المنتخب الإسباني كانوا متشائمين للغاية، وهناك أنباء عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.
وأضاف: "هناك غضب في برشلونة من المنتخب ويرون أنه من الغريب أن لاعبًا شارك في كل المباريات مثل غافي يخوض أيضًا مباراة تحصيل حاصل، والأكثر دهشة أن المدرب غيَّر التشكيلة كاملة عن آخر مباراة باستثناء لاعبين هما غافي ولو نورماند".
فيما قالت صحيفة "ماركا"، إن "غرفة ملابس المنتخب الإسباني تحوّلت إلى جنازة بعد إصابة غافي، الجميع يحب هذا الطفل حتى منافسوه من ريال مدريد، الكل كان مُتأثرًا".
اللاعب ما زال ينتظر الخضوع لفحص طبي دقيق لتحديد مدى الإصابة، وفي حال ثبوت إصابته بقطع في الرباط الصليبي كما تشير التقارير، سيكون موسمه انتهى رسميًّا.
تصريحات لافونتي
من جانبه، قال دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، بعد المباراة: "إنها لحظة عصيبة جدًّا بالنسبة لغافي وبرشلونة والمنتخب ولي، يبدو وكأننا خسرنا المباراة".
وأضاف: "هذا الوجه القبيح لكرة القدم. أشعر بالأسى الشديد. لننتظر الفحوصات لتأكيد حجم الإصابة لكن هذا الفوز يترك مرارة في حلقي كما لم يفعل أي انتصار من قبل في حياتي".
وتابع: "نحن محطمون ولكن كرة القدم يحدث بها هذه الأشياء، إنها محفوفة بالمخاطر، إنها أمور لا يمكن السيطرة عليها".
وكان المنتخب الإسباني، حسم عبوره لليورو قبل جولتين، ونجح في تأمين صدارة جدول الترتيب، برصيد 21 نقطة، بينما جاءت جورجيا في المركز الرابع برصيد 8 نقاط فقط.