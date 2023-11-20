ماركا: غرفة ملابس المنتخب الإسباني تحولت إلى جنازة بعد إصابة غافي

كشفت صحيفة "ماركا" عن ردود الفعل داخل المنتخب الإسباني بعد الإصابة القوية التي تعرض لها غافي، لاعب المنتخب ونجم برشلونة، خلال مواجهة جورجيا في ختام منافسات المجموعة الأولى لتصفيات بطولة أوروبا 2024.

وتعرض غافي للإصابة خلال المشاركة في انتصار إسبانيا بنتيجة (3-1) في مواجهة جورجيا، مساء الأحد.

وأصدر الاتحاد الإسباني، بيانًا رسميًّا على موقعه الإلكتروني، قال فيه، إن "غافي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى، وسيخضع لفحوصات دقيقة لمعرفة المدى الحقيقي للإصابة".