أولى اللقطات لمتحف الهلال السعودي (فيديو)

تداول مغردون فيديو ظهرت فيه أولى اللقطات لمتحف نادي الهلال السعودي، قبيل أيام من افتتاحه.

وكان نادي الهلال قد أعلن في وقت سابق، تدشين المتحف الخاص به، احتفاء بالذكرى 67 لتأسيسه.

المتحف الخاص بنادي الهلال يروي تاريخه الطويل ونجاحاته محليا وقاريا وعالميا، وسيضم البطولات التي حصل عليها "الزعيم" على مر التاريخ.

وفي الفيديو المتداول، ظهرت لوحات إلكترونية عليها صور لاعبي الهلال، ولكن دون أن يُكشَف عن مزيد من التفاصيل.

ووفقًا لتقارير، ستُعرَض إنجازات الهلال من كؤوس وبطولات ودروع في المتحف، منذ تأسيسه وحتى آخر بطولة حصل عليها.

وسيحتوي المتحف على العديد من المقتنيات التاريخية والمعلومات البارزة وعقود أبرمها النادي العاصمي السعودي.

يذكر أن المتحف، سيُفتَتح ضمن احتفالات ذكرى التأسيس الـ67 لنادي الهلال، التي ستقام فعالياتها على ملعب المملكة أرينا لمدة 3 أيام.

وستكون هذه الاحتفالات ممتدة في الأيام من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء يوم الجمعة المقبل، وهي المباراة التي ستشهد أيضا احتفالات بذكرى التأسيس.

ويحتل نادي الهلال صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة، بعد مرور 6 جولات من دوري روشن.