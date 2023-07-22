تشافي يطالب برشلونة باستمرار عبدالصمد الزلزولي

وأكدت أن يوفنتوس آخر نادٍ سأل عن مستقبل الزلزولي بناء على طلب من المدرب ماسيميليانو آليغري.

ويريد تشافي أن يرى الزلزولي يلعب المباريات التحضيرية علما أن اللاعب المغربي أمضى الموسم الماضي معارا مع أوساسونا.

وقالت "موندو ديبورتيفو" إن الزلزولي البالغ من العمر 21 عاما أحد اللاعبين الذين يمكن لبرشلونة الحصول على المال من خلال بيعهم هذا الصيف.

وذكرت الصحيفة أن الزلزولي مهتم بالبقاء ويقتنع بأن له مكانًا في الفريق الأول لبرشلونة.