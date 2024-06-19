الأهلي السعودي يستهدف ضم نجم مارسيليا الفرنسي

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي يستهدف التعاقد مع الكونغولي شانسل مبيمبا، مدافع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى الأهلي لتقوية صفوفه الموسم المقبل، الذي ينافس فيه على بضع بطولات بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "fatshimetrie" فإن اللاعب البالغ 29 عامًا ويعيش في أوج مسيرته الكروية، أثار اهتمام عدة أندية، خاصة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف التقرير: "ووفقًا للمعلومات، فإن الأهلي السعودي مستعد لدفع مبلغ كبير للتعاقد مع شانسل مبيمبا، حيث عرض ما يقارب 15 مليون يورو، وهذا العرض المغري قد يثير اهتمام اللاعب بالتأكيد، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، إذ تردد أيضًا أن نادي النصر مهتم بالتعاقد مع اللاعب الكونغولي".