تشيزني يصل برشلونة تمهيدا لانضمامه للفريق (فيديو)

وصل الحارس البولندي فويتشيك تشيزني، إلى برشلونة، تمهيدا لإتمام انتقاله إلى الفريق الكتالوني.

ويسعى برشلونة إلى ضم حارس يوفتوس السابق، تشيزني، بدلًا من الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي تعرض لإصابة في وتر الركبة اليمنى خلال مباراة فياريال، وسيغيب حتى نهاية الموسم الجاري.

ونشرت صحيفة "ماركا" فيديو لتشيزني، بعد وصوله لبرشلونة قادما من مالاغا، حيث كان يقضي إجازة مع عائلته، ويستعد حاليا للخضوع للفحوصات الطبية.

وكان البارسا قد أنهى اتفاقه مع تشيزني، بشأن التراجع عن الاعتزال، والانضمام مجانا إلى الفريق الكتالوني، حتى نهاية الموسم الحالي.

وقدم برشلونة، طلبا رسميا إلى رابطة الدوري الإسباني، من أجل تفعيل المادة 77، التي تتيح للأندية، تسجيل لاعب جديد ليحل محل آخر مصاب لفترة طويلة، وذلك باستخدام 80% من راتب اللاعب المصاب، و2% من سقف الرواتب، على أن يكون اللاعب الجديد دون ناد.

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وكان تشيزني أعلن اعتزاله عقب بطولة كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف، لكنه وافق على العودة للساحرة المستديرة، من أجل الانتقال إلى برشلونة، وتعويض غياب مارك تير شتيغن.

وتعرض برشلونة للهزيمة الأولى في الدوري الإسباني تحت قيادة هانزي فليك، مساء السبت، برباعية لهدفين أمام أوساسونا.