تين هاغ يقدم نصيحة لراشفورد كي يصبح لاعبًا لا يمكن إيقافه

أثنى إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد على ماركوس راشفورد بعدما سجل المهاجم خامس أهدافه في 5 مباريات، ولعب تمريرتين حاسمتين في الفوز 3-1 على إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الجمعة.

وصنع راشفورد الهدف الأول الذي سجله أنتوني في الدقيقة الرابعة، ولعب الكرة العرضية التي أسكنها كونور كودي في شباكه عن طريق الخطأ قبل أن يسجل هدفًا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.