تين هاغ يقدم نصيحة لراشفورد كي يصبح لاعبًا لا يمكن إيقافه
أثنى إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد على ماركوس راشفورد بعدما سجل المهاجم خامس أهدافه في 5 مباريات، ولعب تمريرتين حاسمتين في الفوز 3-1 على إيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الجمعة.
وصنع راشفورد الهدف الأول الذي سجله أنتوني في الدقيقة الرابعة، ولعب الكرة العرضية التي أسكنها كونور كودي في شباكه عن طريق الخطأ قبل أن يسجل هدفًا من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
ورفع اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، رصيده إلى 13 هدفًا في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد ما يجعله على الطريق للتفوق على أفضل سجلاته التهديفية التي جاءت في موسم 2019-2020 عندما أحرز 22 هدفًا.
وقال تين هاغ: "منذ الدقيقة الأولى، أظهر ماركوس ثقة وإيمانًا بقدراته طوال 90 دقيقة، وكان مصدر خطورة على دفاع إيفرتون.. كمهاجم، المعيار هو الأهداف والتمريرات الحاسمة، واليوم، لعب تمريرتين حاسمتين وسجل هدفًا، لذا فإنه أمر رائع".
وأضاف: "يمكنه العمل على قدمه الأضعف، على ضربات الرأس، لكنه جيد جدًا في المهارات الأخرى، والأمر يتعلق أكثر بوضعه في المكان المناسب، وأن نخلق كفريق المساحة المناسبة له ليتمكن من استغلال نقاط قوته".
وتابع: "بعدها، لا يمكن إيقافه بفضل سرعته ومراوغاته وطريقة لعبه المباشر.. يتمتع بمهارات رائعة، وعندما يحظى بالاستقرار الذهني، يمكنه الاستمرار على هذا المنوال".
ويستضيف مانشستر يونايتد، الذي حقق سابع انتصار على التوالي في كل المسابقات، تشارلتون أتلتيك بدور الثمانية بكأس الرابطة، يوم الثلاثاء، قبل العودة إلى الدوري الممتاز بمواجهة منافسه المحلي مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل.