سر إعلان الزمالك الغريب بشأن بوبيندزا

أعلن نادي الزمالك المصري، اليوم الأحد، اتفاقه مع الغابوني أرون بوبيندزا، بشكل "غريب يحدث للمرة الأولى".

ونشر الزمالك بيانًا مقتضبًا، عبر حساباته المختلفة بمنصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "بعد توقيعه على اتفاقية التعاقد.. وصول البطاقة الدولية للجابوني أرون بوبيندزا".

ويعد هذا الإعلان غريبًا، كونه يُنشر بتلك الصيغة للمرة الأولى، فلم يذكر النادي الأبيض أن اللاعب وقّع على عقود انضمامه، بل قال "اتفاقية التعاقد"، ما أثار الجدل بين الجماهير.

وأثير الجدل كذلك حول نقطة أخرى، وهي أن الزمالك أعلن سابقًا تلقيه إخطارًا من الاتحاد المصري لكرة القدم بوصول البطاقة الدولية للدولي الغابوني أرون بوبيندزا، بعد توصله لاتفاق مع الأبيض على الانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي، وأرسل النادي تذاكر الطيران إلى اللاعب، تمهيدًا لحضوره إلى القاهرة.

وكان من المفترض أن يصل اللاعب إلى القاهرة لإنهاء إجراءات انضمامه رسميًّا للفريق، اليوم الأحد، وهو ما لم يحدث، ليثير الأمر الشكوك في نفوس الجماهير.

ووفقًا لِما ذكره موقع "gsp.ro"، فإن اللاعب بات على مقربة من الانضمام لفريق رابيد بوخارست الروماني.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن بوبيندزا ملتزم باتفاقه مع الفريق.

وأوضح: "كل ما نشر حول تراجع بوبيندزا عن اتفاقه أخبار غير صحيحة"، مستطردًا: "اللاعب تلقى بعض المعلومات من أشخاص مصريين حاولوا التأثير عليه بأن نادي الزمالك لا يدفع مستحقات لاعبيه، وأن الفريق لديه عشرات قضايا تهرب من دفع أموال لدى الفيفا".

وأضاف: "عُقِد اجتماع (زووم) مع اللاعب ووكيله بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وحصل اللاعب على تطمينات بأن ما حدث كان في عهود مجالس سابقة، والمجلس الحالي أنهى كل الخصومات والقضايا مع الفيفا".

وواصل: "تحاول إدارة نادي الزمالك تأمين نفسها، ضد أي وكيل أو ناد يرغب في التعاقد مع المهاجم الغابوني، بإعلانها رسميًا عن الحصول على توقيع اللاعب، حيث كان هذا الإعلان بمثابة تأمين ضد أن يتراجع بوبيندزا عن اتفاقه".

واختتم: "أُرْسِلَت تذاكر الطيران إلى اللاعب، الذي سيحضر خلال أيام إلى القاهرة"، من دون أن يكشف موعد الوصول".

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الزمالك كان أعلن بصورة رسمية، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، إتمام إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايك قادمًا من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء.

وتعاقد الزمالك مع المهاجم الفلسطيني عمر فرج قادمًا من صفوف آيك السويدي.

ويقيم الزمالك معسكرا في مدينة الإسكندرية استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى بداية الدور التمهيدي في بطولة كأس الكونفدرالية التي يحمل لقبها.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم السبت 14 سبتمبر الجاري.