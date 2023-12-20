"تشوامينغا".. خطأ يثير ضحك أنشيلوتي في مؤتمر مباراة ريال مدريد وألافيس (فيديو)
دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نوبة ضحك بعد خطأ غير مقصود في نطق اسمي لاعبيه الفرنسيين تشواميني وكامافينغا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، للحديث عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدا الخميس، في الدوري الإسباني.
ووجّه أحد الصحفيين سؤالا لأنشيلوتي بشأن إمكانية لعب تشواميني كقلب دفاع بعد إصابة ديفيد ألابا بالرباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة، ليجيب بشكل متسرع: "تشوامينغا!"، ثم وقف للحظات ودخل في نوبة ضحك بعدما دمج اسم لاعبيه، ليجيب مجددا: "تشواميني إنه لا يحب اللعب كقلب دفاع، تمامًا كما لا يحب كامافينغا اللعب كظهير، لكن في حالة الطوارئ، كان أداؤه جيد جدًّا. إنه يعلم أنه إذا كانت هناك حالة طارئة، فسوف يلعب بهذا المركز. لكن مستقبله هو لاعب محور، ونحن جميعا نعرف ذلك".
وعن مواجهة ألافيس، أشار: "نأمل في أن نؤدي بشكل جيد ونحقق الفوز كمان هو الحال في المباريات الأخيرة، هدفنا النقاط الثلاث وإنهاء العام بشكل جيد".
وعن إمكانية دخول الفريق الميركاتو الشتوي المقبل لضم مدافع جديد، قال أنشيلوتي: "هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الأسماء، إذا كانت هناك فرصة جيدة سنتحرك لها. هناك وقت للتفكير في الأمر".
وتابع: "سنقوم بتقييم الأمر خلال الأيام المقبلة، لازال لدينا وقت لأن الميركاتو الشتوي ينتهي في 31 يناير وسنبحث عن أفضل الحلول، نحن لسنا في عجلة من أمرنا".
وعن مستقبله مع ريال مدريد، شدد: "المستقبل هو مباراة الغد وأسبوع الإجازة لأعياد الميلاد، ينتهي عقدي في 30 يونيو، وإذا كانت هناك أنباء جديد سأتحدث عنها".
ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن جيرونا المتصدر بـرصيد 44 نقطة.
بينما يتواجد فريق ألافيس في المركز الثالث عشر بالترتيب برصيد 16 نقطة.