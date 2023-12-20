"تشوامينغا".. خطأ يثير ضحك أنشيلوتي في مؤتمر مباراة ريال مدريد وألافيس (فيديو)

دخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نوبة ضحك بعد خطأ غير مقصود في نطق اسمي لاعبيه الفرنسيين تشواميني وكامافينغا، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، للحديث عن مواجهة ديبورتيفو ألافيس، غدا الخميس، في الدوري الإسباني.

ووجّه أحد الصحفيين سؤالا لأنشيلوتي بشأن إمكانية لعب تشواميني كقلب دفاع بعد إصابة ديفيد ألابا بالرباط الصليبي وغيابه لفترة طويلة، ليجيب بشكل متسرع: "تشوامينغا!"، ثم وقف للحظات ودخل في نوبة ضحك بعدما دمج اسم لاعبيه، ليجيب مجددا: "تشواميني إنه لا يحب اللعب كقلب دفاع، تمامًا كما لا يحب كامافينغا اللعب كظهير، لكن في حالة الطوارئ، كان أداؤه جيد جدًّا. إنه يعلم أنه إذا كانت هناك حالة طارئة، فسوف يلعب بهذا المركز. لكن مستقبله هو لاعب محور، ونحن جميعا نعرف ذلك".