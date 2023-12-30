عودة يوسف بلايلي ومبولحي وبن ناصر.. بلماضي يعلن قائمة الجزائر لأمم أفريقيا

وأعلن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، اليوم الجمعة، القائمة الرسمية لمنتخب الجزائر التي ستدافع عن ألوان "الخُضر" في كأس الأمم الأفريقية.

كما شهدت القائمة عودة كل من إسماعيل بن ناصر والحارس رايس مبولحي.

كما تصدر النجم رياض محرز مهاجم النادي الأهلي السعودي قائمة محاربي الصحراء التي ستخوض مباريات الكان

ويلعب المنتخب الجزائري في بطولة كاس الأمم الإفريقية، ضمن منتخبات المجموعة الرابعة، التي تضم بجواره كل من بوركينا فاسو، موريتانيا وأنغولا.

وفيما يلي قائمة المنتخب الجزائري: