تقرير: لابورتا فرض على تشافي استدعاء اللاعبين المستبعدين أمام أنتويرب

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن وجود أزمة طفت على السطح بقوة بين خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وتشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق؛ ما دفع الأول للتدخل وإجباره على استدعاء لاعبين تم استبعادهم من مواجهة أنتويرب اليوم في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفاً على فريق أنتويرب، مساء اليوم الأربعاء، في إطار لقاءات الجولة السادسة من دور مجموعات البطولة، على ملعب "بوزيلستاديون".

وحسم برشلونة التأهل إلى الدور المقبل، دور الـ16، عقب فوزه على بورتو البرتغالي بنتيجة 1/2 في الجولة الماضية.

ويمتلك برشلونة حاليًا 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، فيما يأتي أنتويرب بالمركز الأخير دون نقاط.