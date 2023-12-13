تقرير: لابورتا فرض على تشافي استدعاء اللاعبين المستبعدين أمام أنتويرب
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن وجود أزمة طفت على السطح بقوة بين خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وتشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق؛ ما دفع الأول للتدخل وإجباره على استدعاء لاعبين تم استبعادهم من مواجهة أنتويرب اليوم في دوري أبطال أوروبا.
ويحل برشلونة ضيفاً على فريق أنتويرب، مساء اليوم الأربعاء، في إطار لقاءات الجولة السادسة من دور مجموعات البطولة، على ملعب "بوزيلستاديون".
وحسم برشلونة التأهل إلى الدور المقبل، دور الـ16، عقب فوزه على بورتو البرتغالي بنتيجة 1/2 في الجولة الماضية.
ويمتلك برشلونة حاليًا 12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة، فيما يأتي أنتويرب بالمركز الأخير دون نقاط.
ونقلت صحيفة "آس" عن إذاعة "RAC1"، أن لابورتا هو من أمر تشافي بإعادة استدعاء كل من روبرت ليفاندوفسكي، وإلكاي غوندوغان، ورونالد أراوخو، لقائمة الفريق الذي سيواجه أنتويرب، بعد أن قام تشافي بإراحتهم، خاصة في ظل ضمان تأهل الفريق.
وقالت الصحيفة: "إذا تأكد هذا التدخل من لابورتا، فسنواجه سابقة خطيرة للغاية، إذ لم نشهد حتى الآن رئيسا يتصرف كمدرب، ويعطي تعليمات للمدرب بإعادة تشكيل قائمة الفريق".
فيما أشار أدريا ألبيتس من إذاعة "كادينا سير": "إعادة استدعاء اللاعبين الذين تم استبعادهم كان أمرا صريحا من لابورتا؛ لأنه حسب رئيس النادي فإن السماح لهم بالراحة بعد الخسارة هي رسالة خطيرة للغاية".
وأضاف: "في النادي لا يفكرون مثل تشافي أن الفريق قيد الإنشاء والبناء، ولا أن برشلونة كان أفضل من جيرونا، مجلس الإدارة غاضب".
ويخوض برشلونة مباراة الأربعاء بعد خسارته أمام جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.
تصريحات تشافي
وكان تشافي قال في المؤتر الصحفي قبل مواجهة رويال أنتويرب: "نحن قيد البناء لأننا نافسنا في الدوري الأوروبي لعامين. أتحدث عن البناء في هذا الصدد".
وأضاف "لكن بالهيكل نفسه، ما عليك فعله هو الفوز. وهو ما نفعله، الدوري وكأس السوبر. وإلا لما كنت هنا.
وأضاف: "أعني أن على الفريق الحفاظ على مستواه. عندما أقول إننا قيد البناء، لا أعني أن هذا يستغرق وقتا، ولكني أعني أداء الفريق. أعتقد أننا في منتصف الطريق نحو جعل برشلونة عظيما".
وبعد خسارة يوم الأحد، يتوقع المدرب رد فعل من فريقه عندما يحل ضيفا على رويال أنتويرب، مشددا: "خلف الأبواب المغلقة، أرى أنهم غاضبون لأننا كنا أفضل من جيرونا وكنا نستحق الفوز لكننا لم نتمكن من تحقيقه. اللاعبون غاضبون يتطلعون لإبداء رد الفعل".