أصعب وأغرب عدَّاء.. روس كوك أول شخص يقطع قارة أفريقيا بأكملها

أكمل روس كوك عدَّاء الماراثون للمسافات الطويلة مسيرته عبر قطع مسافة قارة أفريقيا بالكامل بعد وصوله إلى تونس، اليوم الأحد، عقب السفر عبر 16 دولة في رحلة استمرت 352 يومًا تضمنت تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح والمعاناة من التسمم الغذائي.

وبدأ كوك مغامرته، في أبريل الماضي، في أقصى نقطة جنوب القارة، وهي قرية لاغولهاس جنوب أفريقيا، ثم واصل مسيرته نحو الساحل الغربي للقارة قاطعًا مسافة تزيد على 16 ألف كيلومتر.

وكتب كوك عبر منصة "X": "أول شخص على الإطلاق يركض بطول أفريقيا بأكملها، المهمة اكتملت".