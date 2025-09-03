منتخب ليبيا يطارد فرصة أخيرة ضد أنغولا لإنعاش حظوظه في التأهل لكأس العالم

يطمح المنتخب الليبي في إنعاش حظوظه في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلاقي منتخب أنغولا غدا الخميس في الجولة السابعة من تصفيات المجموعة الرابعة لمنطقة إفريقيا.

وأنهى رفاق المدافع علي يوسف مساء اليوم الأربعاء تدريباتهم في العاصمة لواندا، قبل المواجهة المرتقبة ضد أنغولا والتي تكتسي أهمية بالغة للبقاء في المنافسة على الرغم من صعوبة المهمة.

وتعثر المنتخب الليبي، الذي كان فشل وسط العام الجاري في التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025، في الفوز على منتخب أنغولا في مباراة الجولة الخامسة في يونيو الماضي على ملعب طرابلس.

وأثرت نتيجة التعادل التي حسمت مباراة ليبيا وأنغولا (1 ـ 1) على حظوظ فريق المدرب السنغالي أليو سيسيه خاصة بعد الخسارة أمام الكاميرون في الجولة السادسة (3 ـ 1) في ياوندي.

ليبيا 🆚 أنغولا 📆 : الخميس 4 سبتمبر 2025 6:00 PM : 🕕 🏟️ : 11 نوفمبر 🏆: تصفيات كأس العالم 2026 #الاتحاد_الليبي_لكرة_القدم #تصفيات_كأس_العالم2026 #lff Posted by ‎الإتحاد الليبي لكرة القدم - Lff‎ on Wednesday, September 3, 2025

ويحتل المنتخب الليبي مواجهة أنغولا وهو يملك 8 نقاط، بفارق 5 وراء المتصدّر كاب فيردي، بينما يحتلّ المنتخب الكاميروني المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

ويأتي المنتخب الأنغولي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط في حين يحتل منتخب موريشيوس خامسا (5 نقاط) ويأتي منتخب إسواتيني في المركز السادس والأخير برصيد نقطتين.

وسيكون المنتخب الليبي أمام خيار وحيد للحفاظ على حظوظه في المنافسة على التأهل لكأس العالم 2026، إذ أن الفوز فقط سيبقيه في السباق بينما أية نتيجة أخرى مثل التعادل والخسارة ستقصيه من المراهنة على البطاقة الوحيدة المؤهلة مباشرة للنهائيات.

ويتأهّل المتصدّر مباشرةً إلى كأس العالم، في حين يخوض الوصيف التصفيات المؤهّلة عبر الملحق لإضافة مقعد عاشر للقارة الإفريقية.