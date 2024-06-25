بعد رحيل ناتشو.. من هو قائد ريال مدريد الجديد؟
يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لتسمية قائد جديد للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل الكابتن ناتشو هرنانديز رسميًّا.
ريال مدريد بطل الدوري الإسباني أعلن اليوم الثلاثاء، رحيل المدافع والقائد ناتشو بعد 23 عامًا في سانتياغو برنابيو.
وقال النادي الإسباني في بيان "يعلن ريال مدريد أن قائدنا ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد. يود النادي أن يعرب عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا.
"أنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا 15 في استاد ويمبلي، كواحد من خمسة لاعبين فازوا بستة كؤوس أوروبية في تاريخ كرة القدم ومع أكبر عدد من الألقاب في التاريخ نادينا".
ولكن بعد رحيل ناتشو وعدم حسم مستقبل لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز مع ريال مدريد، ظهرت أزمة "شارة الكابتن" في النادي الملكي الإسباني.
كيف سيتغلب ريال مدريد على هذه المعضلة؟
وفقًا لموقع (90 min) فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استقر على قادة الموسم الجديد، بعد رحيل ناتشو وعدم حسم مستقبل مودريتش وفاسكيز.
أنشيلوتي استقر على أن يكون كارفخال القائد الأساسي لنادي ريال مدريد، ويليه نجم الوسط فالفيردي.
أما في حالة تجديد عقد مودريتش وفاسكيز، سيكون النجم الكرواتي هو القائد، ويليه فاسكيز وكارفخال.