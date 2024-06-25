بعد رحيل ناتشو.. من هو قائد ريال مدريد الجديد؟

ريال مدريد بطل الدوري الإسباني أعلن اليوم الثلاثاء، رحيل المدافع والقائد ناتشو بعد 23 عامًا في سانتياغو برنابيو.

وقال النادي الإسباني في بيان "يعلن ريال مدريد أن قائدنا ناتشو قرر إنهاء مسيرته كلاعب في ريال مدريد. يود النادي أن يعرب عن امتنانه ومحبته لناتشو، أحد أعظم أساطير نادينا.

"أنهى ناتشو مسيرته في ريال مدريد بصفته القائد الذي رفع كأس دوري أبطال أوروبا 15 في استاد ويمبلي، كواحد من خمسة لاعبين فازوا بستة كؤوس أوروبية في تاريخ كرة القدم ومع أكبر عدد من الألقاب في التاريخ نادينا".

ولكن بعد رحيل ناتشو وعدم حسم مستقبل لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز مع ريال مدريد، ظهرت أزمة "شارة الكابتن" في النادي الملكي الإسباني.