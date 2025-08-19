وجهة جديدة مفاجئة لعمر السومة في الدوري السعودي

كشفت مصادر عن توجه النجم السوري عمر السومة إلى نادٍ جديد في دوري روشن السعودي، في مفاجأة كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

السومة حاليا بلا ناد، بعد نهاية تعاقده مع الوداد المغربي، الذي ودع كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

وتلقى السومة، الذي يُعد أحد أبرز المهاجمين في تاريخ دوري روشن، عروضا مغرية من أندية عراقية، لكنّ رغبته في البقاء ضمن منافسات الدوري السعودي كانت العامل الحاسم في توجهه نحو وجهة جديدة محلية.

وجاءت المستويات المتميزة التي قدمها الأسطورة السورية مع نادي العروبة الموسم الماضي، بالإضافة إلى رغبته في مواصلة منافسته على لقب الهداف التاريخي للدوري، كأبرز الأسباب وراء هذا القرار.

وفي تطور سريع، كشفت المصادر عن توقيع السومة رسميا مع نادي الحزم، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن التعاقد اليوم الثلاثاء.

يذكر أن عمر السومة يحمل حاليا لقب الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين برصيد 155 هدفا، بفارق 5 أهداف عن عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ150 هدفا.

وتشهد المنافسة بين الثنائي تصاعدا كبيرا؛ إذ يسعى كل منهما لتثبيت اسمه في سجلات الدوري كلاعب هو الأكثر تسجيلًا في تاريخ المسابقة.