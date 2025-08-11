في غياب ميسي.. إنتر ميامي يسقط أمام أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي

تلقى فريق إنتر ميامي هزيمة ثقيلة أمام منافسه أورلاندو سيتي بنتيجة "4-1"، في المباراة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الاثنين، على ملعب "إنتر آند كو" في أورلاندو.

وشهدت المباراة استمرار غياب الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه إنتر ميامي بسبب الإصابة.

أخبار ذات علاقة إنتر ميامي يكشف تشخيص إصابة ميسي

أخبار ذات علاقة ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي ونيكاكسا مصاباً (فيديو)

وغاب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، عن آخر مباراة لإنتر ميامي في دور المجموعات لكأس الدوريات ضد بوماس أونام المكسيكي التي انتهت بنتيجة "3-1"، لمصلحة الفريق الأمريكي، بعد تعرضه لإصابة عضلية طفيفة في أعلى ساقه اليمنى.

كانت هذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها ميامي أمام أورلاندو هذا الموسم، بعد سقوطه سابقا بثلاثية نظيفة في لقائهما الأول في مايو.

أخبار ذات علاقة أول تعليق من خافيير ماسكيرانو حول مستقبل ميسي مع إنتر ميامي

وبدأ أورلاندو التسجيل مبكرا عبر هدف للويس موريل في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل يانيك برايت الكفة للضيوف بهدف رائع من مشارف منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة، لكن ذلك كان أقصى ما وصل إليه ميامي في المباراة.

واستعاد فريق أورلاندو التقدم في الدقيقة 50، حين تلاعب لويس موريل بجوردي ألبا بعد تنفيذ ركنية قصيرة، قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك. وبعدها بثماني دقائق فقط، عزز مارتين أوغيدا النتيجة بتسديدة خدع بها الحارس أوسكار أوستاري عند القائم القريب.

وازدادت معاناة ميامي في اللحظات الأخيرة، حين أبقى بنجامين كريماشي، بالكاد، ماركو باشاليتش في موقف سليم من التسلل، ليستغل مهاجم أورلاندو الفرصة وينفرد بالمرمى مسجلا الهدف الرابع، لتنتهي المباراة 4-1.

وتراجع إنتر ميامي من المركز الخامس إلى السادس مع تبقي 11 مباراة، بينما قفز أورلاندو إلى المركز الرابع متجاوزًا ميامي.

ويتأهل أصحاب المراكز السبعة الأولى مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، ويمتلك ميامي 42 نقطة مع 3 مباريات مؤجلة، ويبتعد بتسع نقاط عن المتصدر فيلادلفيا وسبع نقاط عن سينسيناتي صاحب المركز الثاني، بينما يملك أورلاندو 44 نقطة.

وبعد ديربي فلوريدا ضد أورلاندو سيتي، يتواجه إنتر ميامي مع لوس أنجلوس غالاكسي، يوم 16 أغسطس، قبل أن يلتقي بعدها بثلاثة أيام مع تيغريس أونال المكسيكي، في ربع نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية.