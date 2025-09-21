ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال القاتل مع مانشستر سيتي

خطف فريق آرسنال تعادلاً قاتلاً من ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السيتي دخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الماضية على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، وبدأ المباراة بقوة، حيث افتتح إيرلينغ هالاند التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة.

وجاء الهدف بعد استلام هالاند لتمريرة متقنة من رينديرز انفرد على إثرها بالمرمى، وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

بعد الهدف، أحكم رجال بيب غوارديولا سيطرتهم على مجريات اللعب، وتميز الفريق بتنظيم دفاعي صارم، وشراسة في استخلاص الكرة من وسط الملعب.

فيما عجز لاعبو آرسنال، بقيادة ميكل أرتيتا، عن اختراق دفاعات الضيوف طوال معظم فترات اللقاء.

هدف قاتل في الوقت بدل الضائع

وفي اللحظات الأخيرة، خطف غابرييل مارتينيلي هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعدما تلقّى تمريرة بينية وانفرد بالمرمى، قبل أن يضع الكرة بطريقة رائعة من فوق رأس الحارس جيانلويجي دوناروما.

بهذا التعادل، رفع آرسنال رصيده إلى 10 نقاط ليبقى في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات).

أما مانشستر سيتي فرفع رصيده إلى 7 نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي