أكواب الجعة على وجوه زوجات اللاعبين.. تصرف غريب من جماهير إنجلترا الغاضبة

وتعرض عدد من أفراد عائلات بعض لاعبي منتخب إنجلترا للرشق بأكواب الجعة من قبل مشجعين غاضبين خلال المباراة التي جمعت بلادهم بسلوفينيا (0 ـ 0) ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بحسب ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن المشجعين الغاضبين ألقوا أكواب الجعة التي كانوا يتناولونها على المدرجات على عائلات نجوم منتخب الأسود الثلاثة ومن بينهم زوجات اللاعبين في نهاية المباراة المخيبة للآمال أمام سلوفينيا، قبل أن تتبادل مجموعة من المشجعين الإنجليز عبارات نابية مع أفراد أسر اللاعبين الذين كانوا يجلسون في المقاعد السفلية عقب صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، مضيفة أن غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب لم يسلم بدوره من تلك التصرفات الغريبة.

وكشفت تقارير إخبارية، يوم الجمعة، أنه من المرجح أن يسلط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عقوبات مالية على الاتحاد الإنجليزي للعبة بعدما صدر عن مشجعيه من سلوك غريب بإلقاء أكواب الجعة في مباراة إنجلترا وسلوفينيا.