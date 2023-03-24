تقرير: ناغلزمان مرشح لتدريب ريال مدريد

قال برنامج "Relevo" الإسباني إن إقالة الألماني جوليان ناغلزمان، كما ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، من تدريب بايرن ميونخ وتوفره في سوق المدربين، تفتح الباب أمام إمكانية خلافته للإيطالي كارلو أنشيلوتي في الصيف القادم.

واعتبر الموقع إقالة ناغلزمان بمثابة زلزال في سوق المدربين، حيث إنه رغم تقديم بايرن ميونخ مستوى متذبذبا لكنه ما زال في السباق على كل المسابقات، فالفريق تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالعلامة كاملة منذ دور المجموعات، ويتخلف بنقطة فقط عن بروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني، ويواجهه في قمة الجولة القادمة، ويلعب في ربع نهائي كأس ألمانيا مع فرايبورغ.