تقرير: ناغلزمان مرشح لتدريب ريال مدريد
قال برنامج "Relevo" الإسباني إن إقالة الألماني جوليان ناغلزمان، كما ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، من تدريب بايرن ميونخ وتوفره في سوق المدربين، تفتح الباب أمام إمكانية خلافته للإيطالي كارلو أنشيلوتي في الصيف القادم.
واعتبر الموقع إقالة ناغلزمان بمثابة زلزال في سوق المدربين، حيث إنه رغم تقديم بايرن ميونخ مستوى متذبذبا لكنه ما زال في السباق على كل المسابقات، فالفريق تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالعلامة كاملة منذ دور المجموعات، ويتخلف بنقطة فقط عن بروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني، ويواجهه في قمة الجولة القادمة، ويلعب في ربع نهائي كأس ألمانيا مع فرايبورغ.
واعتبر الموقع أن الزلزال الخارجي قد يكون بمثابة حل داخلي في إسبانيا، حيث يبحث ريال مدريد عن خليفة لكارلو أنشيلوتي.
وما زال مستقبل أنشيلوتي غير واضح في ريال مدريد رغم أن عقده ينتهي صيف 2024، لكنه يحتاج للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للاستمرار في منصبه، وسط توقعات بإمكانية تدريب منتخب البرازيل.
وبحسب برنامج "Relevo"، فإن ناغلزمان كان ضمن خطط ريال مدريد في 2018 ليخلف الفرنسي زين الدين زيدان، وقبل التعاقد مع جولين لوبتيغي لكن المدرب الشاب اعتبر أنه ما زال قليل الخبرة ويحتاج للوقت ليخطو خطوة كبيرة في مسيرته.
واعترف المدرب الألماني سابقا باتصال ريال مدريد لكنه حاليا في وضع أفضل، فعمره حاليا 35 عاما وليس 29، وخبرته أكبر بعد تدريب لايبزيغ وبايرن ميونخ، وبإمكانه حاليا أن يدرب ريال مدريد حيث يحظى بتقدير داخل إدارة سانتياغو بيرنابيو.
ومع تساقط مرشحين كانوا على الطاولة لتعويض كارلو أنشيلوتي، حيث اقترب الألماني توماس توخيل من تعويض مواطنه ناغلزمان في بايرن ميونخ، وتفضيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو العودة لتوتنهام، يبقى أمام إدارة ريال مدريد ناغلزمان الذي أقيل من منصبه، وفقا لتقارير، وأصبح ضمن لائحة المرشحين وعلى الطاولة ومتوفر في السوق دون فريق.