الخيانة الأشهر.. ما قصة الفتاة التي دمرت الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا؟

كورتوا ودي بروين وكارولين لينينالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 3:54 ص

كتب – نور الدين ميفراني

امتلك المنتخب البلجيكي جيلا ذهبيا من اللاعبين المميزين الذين كانوا يلعبون في أكبر الأندية الأوروبية، وعلى رأسهم إيدين هازارد، وكيفن دي بروين، وتيبو كورتوا، وفينسنت كومباني، وروميلو لوكاكو، وموسى ديمبيلي، وأكسيل ويتسيل.

ورغم هذا الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا والأسماء الرنانة في عالم الكرة العالمية، لكنه فشل في الفوز بأي لقب منذ بطولة أوروبا 2012 حتى نهائيات كأس العالم 2022، حيث خرج من الدور الأول.

وعاش المنتخب البلجيكي أزمة كبيرة في غرف الملابس في 2013، حيث بدأ تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، علاقة سرية مع كارولين لينين، صديقة كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي السابق ونابولي الحالي، آنذاك.

كان الاثنان زميلين في الفريق، وانقسمت غرفة الملابس بعد كشف الفضيحة بين الثنائي، وظل الشرخ بينهما رغم أن عدة مسؤولين حاولوا التحدث إليهما لنسيان الخلافات والتركيز على المنتخب.

وكشفت كارولين لينين، أن سبب خيانتها هو الانتقام من دي بروين، الذي خانها سابقا مع إحدى صديقاتها المقربات.

وتركت قصة الخيانة بين الزميلين في المنتخب البلجيكي بصمتها على جيل كامل من "الشياطين الحمر"، الذي مزقته الخلافات وفشل في التألق المتوقع.

وتعيش كارولين لينين حاليا حياتها بشكل طبيعي، ولديها زوج وأطفال، وتعمل مسؤولة الموارد البشرية والاتصالات بإحدى الشركات في بلجيكا.

بينما تزوج دي بروين من البلجيكية ميشيل لاكروي، والحارس تيبو كورتوا من عارضة الأزياء ميشيل جيرزيغ.

 

