ترتيب هدافي الدوري الأمريكي.. مفاجأة كبيرة من ميسي

سجل ليونيل ميسي هدفين وصنع آخرين ليقود إنتر ميامي لتعويض تأخره وتحقيق فوز ساحق 5-1 على نيويورك رد بولز بالدوري الأمريكي لكرة القدم، صباح اليوم الأحد.

وعوض ميسي وإنتر ميامي التأخر بهدف في الشوط الأول بفضل ثلاثة أهداف في أواخر الشوط الأول بينها اثنان بقدم تيلاسكو سيغوفيا مما منح الفريق التقدم 3-1 قبل الاستراحة.

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وفاز ميامي بمباراته السادسة في آخر سبع مباريات في الدوري الأمريكي بعد أن قطعت الخسارة أمام سينسيناتي يوم الأربعاء سلسلة انتصاراته التي استمرت لخمس مباريات.

وأخفق رد بولز في تحقيق انتصارين متتاليين على أرضه وخسر أمام إنتر ميامي للمرة الثانية هذا الموسم.

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وسجل نيويورك هدفه الوحيد في الدقيقة 15 عندما سدد إميل فورسبرغ، ثم سجل جوردي ألبا، الذي غادر الملعب في الدقيقة 84؛ بسبب الإصابة، هدفه الأول هذا الموسم في الدوري الأمريكي بعد تمريرة عرضية من ميسي في الدقيقة 24 ليعادل النتيجة 1-1.

تقدم إنتر ميامي في الدقيقة 27 عندما مرر لويس سواريز الكرة إلى ميسي الذي مررها بسرعة إلى ألبا وأعاد كرة عرضية إلى سيغوفيا ليسددها بسهولة في الشباك.

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في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، مرر ريدوندو الكرة في منطقة جزاء رد بولز لكنه لم ينجح في تسديدها. لكن سيغوفيا اندفع وسدد كرة مرتدة من كارلوس ميغيل كورونيل محرزًا الهدف الثالث.

وأضاف ميسي هدفين في الدقيقتين 60 و75 ليحسم النتيجة.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف في الدوري الأمريكي إلى 18 هذا الموسم في 18 مباراة، ليتصدر جدول ترتيب هدافي المسابقة، كما ساهم في 27 هدفًا.

ويأتي في المركز الثاني سام سوريدغ، لاعب فريق ناشفيل، برصيد 18 هدفًا في 24 لقاء، وثالثًا إيفاندر لاعب سينسيناتي، برصيد 15 هدفًا في 22 لقاء.

بنتيجة اليوم، ارتفع رصيد إنتر ميامي عند النقطة 41 بالمركز الخامس من المجموعة الشرقية لبطولة الدوري الأمريكي بفارق 7 نقاط عن سينسيناتي المتصدر، ولكن هناك 3 مباريات مؤجلة لكتيبة المدرب، خافيير ماسكيرانو.