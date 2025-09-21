بشرى سارة للنصر السعودي بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات بالدوري

حقق فريق النصر السعودي رقما تاريخيا بعد فوزه على الرياض، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

واقتنص النصر فوزا ثمينا على حساب نظيره الرياض بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري السعودي.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول بتحقيق العلامة الكاملة بفارق الأهداف عن الاتحاد الثاني، فيما يحتل الرياض المركز 13 برصيد 3 نقاط.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإنه للمرة الثالثة يحقق النصر الفوز في أول 3 جولات من الموسم بدوري المحترفين بعد موسمي 2014-2015 و2018-2019، وفي كلا الموسمين السابقين نجح بالتتويج بلقب الدوري.

وشهدت المباراة أيضا أرقاما رائعة للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف هذا الموسم في دوري روشن.

وأصبح رونالدو ثاني أكثر اللاعبين الأجانب مساهمة بالأهداف مع النصر في تاريخ الدوري السعودي، برصيد 93 مساهمة.

ويأتي رونالدو أمام المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر والاتحاد السابق، والشباب حاليا، الذي أسهم في 91 هدفا.

ورفع رونالدو رصيده إلى 945 هدفاً خلال مسيرته الاحترافية، مع الأندية التي لعب لها، وهي، سبورتنغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس، والنصر، بالإضافة لمنتخب البرتغال.

وأصبح النجم البرتغالي على بعد 55 هدفاً، من الوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الاحترافية المظفرة.