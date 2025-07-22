"رونالدو الجديد" يوجه صدمة إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير إعلامية عن تلقي نادي مانشستر يونايتد صدمة من السويدي فيكتور غيوكيريس، مهاجم سبورتينغ لشبونة، حيث سعى النادي الإنجليزي لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي خطوة مفاجئة، تحرك مانشستر يونايتد في اللحظات الأخيرة لاقتناص اللاعب الملقب بـ"رونالدو الجديد"، بعد أن أصبح قريبا للغاية من الانتقال إلى صفوف آرسنال.

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وأفاد العديد من التقارير الصحفية، بأن آرسنال هو المرشح الأبرز للتعاقد مع المهاجم السويدي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، ومدرب سبورتينغ لشبونة السابق، قد سهل بنفسه التواصل مع ناديه السابق بسرعة كبيرة لضم غيوكيريس.

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وقدم مانشستر يونايتد عرضا أكبر من عرض آرسنال، يصل إلى 80 مليون يورو لخطف الصفقة.

ولكن وفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "يوتيوب"، فإن "وسطاء مقرّبين من نادي سبورتينغ لشبونة عرضوا على مانشستر يونايتد مجددًا فرصة التقدّم بعرض للتعاقد مع فيكتور غيوكيريس، تمامًا كما حدث الأسبوع الماضي، لكن رد اللاعب كان واضحًا مرة أخرى: رغبته الوحيدة هي الانضمام إلى آرسنال… ولا يزال يقاتل من أجل تحقيق ذلك".

وبحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن"، مؤخرًا فإن آرسنال ولشبونة اقتربا من التوصل لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 65 مليون يورو مع وجود 15 أخرى كإضافات.

وشارك المهاجم السويدي مع لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدفا، إذ ينتهي عقد غيوكيريس في صيف 2028.

وسبق لغيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.