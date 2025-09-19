سامي الجابر يختار مدرب المنتخب السعودي القادم (فيديو)

أثنى سامي الجابر، نجم المنتخب السعودي الأسبق، على أحد أبرز مدربي دوري روشن للمحترفين، ورشحه لقيادة الأخضر مستقبلاً.

ويُعد الجابر أحد أبرز أساطير المنتخب السعودي، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تمثيلاً للأخضر برصيد 156 مباراة، كما أنه صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي المنتخب برصيد 46 هدفاً، خلف ماجد عبد الله الهداف التاريخي الذي سجل 72 هدفاً.

وقال الجابر عبر قناة MBC إن سعد الشهري، المدير الفني لفريق الاتفاق، سيكون المدرب القادم للمنتخب السعودي.

وأوضح أن سعد الشهري مدرب وطني مميز وسيكون المدرب القادم للأخضر في غضون سنوات قليلة.

وأضاف:" تواجد الشهري في الدوري السعودي بتجربته مع الاتفاق ستعطيه خبرات رائعة من أجل قيادة الأخضر في المستقبل القريب".

وتولى سعد الشهري قيادة المنتخب السعودي تحت 20 عاماً في الفترة بين 2015 إلى 2017 كما قاد أيضاً المنتخب السعودي تحت 23 عاماً في الفترة بين 2018 إلى 2024.

ونجح الشهري في تحسين نتائج الاتفاق في الموسم الماضي بعد توليه المهمة خلفاً للإنجليزي ستيفن جيرارد.