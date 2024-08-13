اتخذت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي قرارًا نهائيًا بشأن أحد نجوم الفريق، بعد تعثر رحيله إلى الدوري السعودي.

ويقود يوفنتوس في الموسم المقبل المدرب تياغو موتا، الذي تولى المهمة خلفًا للمدرب ماسيمو أليغري.

وحقق موتا نجاحًا لافتًا مع بولونيا الإيطالي في الموسم الماضي، وقاده للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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وكشف الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه بمنصة إكس، أن إدارة يوفنتوس توصلت لاتفاق مع حارس المرمى البولندي فيوتشيك تشيزيني لفسخ التعاقد بالتراضي.

وأوضح أن الأوراق يتم إعدادها حاليًا تمهيدًا لإعلان القرار الرسمي ليصبح تشيزيني لاعبًا حرًا.

وارتبط اسم تشيزيني بالرحيل إلى نادي النصر السعودي في الموسم الجديد، ولكن الصفقة لم تكتمل.

وأعلن نادي النصر تعاقده مع حارس المرمى البرازيلي بينتو لتدعيم هذا المركز في الموسم المقبل.

وكان عقد الحارس البولندي صاحب الـ 34 عامًا ممتدًا مع يوفنتوس حتى صيف 2025، ولكن إدارة الفريق الإيطالي قررت الاستغناء عن خدماته.

وانضم تشيزيني إلى يوفنتوس في صيف 2017 قادمًا من آرسنال الإنجليزي، عقب نهاية إعارته إلى روما الإيطالي.

ويعول يوفنتوس على حارس مرماه ماتيا بيرين صاحب الـ 31 عامًا لحماية العرين في الموسم المقبل.